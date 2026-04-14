Borac rutinski u Tesliću: Banjalučani nadomak finala Kupa Republike Srpske

Bojan Jakovljević
Kombinovani sastav Vinka Marinovića nije imao problema na gostovanju Proleteru, drugoligašu Republike Srpske.

Banjalučki Borac zakoračio je u finale Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić". Kombinovani sastav "crveno-plavih" slavio je 3:0 (2:0) protiv Proletera u Testliću, te tako stekao lijepu prednost pred revanš u Banjaluci.

Iako je Proleter devet utakmica bio bez poraza, računajući takmičenje na drugoligaškom "Zapadu" Srpske i Kup RS, Marinovićev tim opravdao je ulogu favorita i bez problema slavio u prvom polufinalnom susretu Kupa RS. Prethodno je Borac u mečevima šesnaestine i osmine finala, te četvrtfinala, postizao po četiri gola, ali sada su i tri bila dovoljna za siguran trijumf.

  • PROLETER - BORAC 0:3 (0:2)
    /Vuković 12, Kuzmanović 18 ag, Pušić 83/

Sve je bilo riješeno još u prvih 45 minuta, kada su mnogobrojni gledaoci na stadionu "Radolinka" vidjeli dva gola.

U duelu dva crveno-plava "stogodišnjaka", gosti su poveli sjajnim golom Davida Vukovića iz slobodnog udarca. Lopta je odsjela iza leđa Sameda Hodžića, koji nije najbolje reagovao, ali treba priznati i da je šut Vukovića bio izuzetno precizan.

Nedugo zatim Saša Kuzmanović u 18. minutu zatresao je sopstvenu mrežu nakon što je pokušao da otkloni opasnost i izbaci loptu ispred Stojana Vranješa. Upravo je iskusni fudbaler Borca dva puta uspio da pogodi cilj u prvom poluvremenu, ali su mu oba gola poništena zbog ofsajda.

Jedina loša vijest za Banjalučane iz prvog dijela je povreda Omara Sijarića, koji je nakon nešto više od pola sata igre morao da napusti teren.

Borac je potpuno kontrolisao igru, dok domaćin, iako je u uvodnim minutima pokušao da igra otvoreno i suprotstavi se favorizovanom protivniku, nije uspio da zaprijeti golu rivala.

U nastavku se u strijelce upisao i Noa Maskimilijan Pušić u 83. minutu, kada je postigao prvenac u crveno-plavom dresu, za konačnih 0:3.

Mogao je banjalučki tim i do ubjedljivijeg slavlja, ali se u nastavku razbranio golman Proletera Hodžić, pa je ostalo 0:3.

Još uvijek nije poznat datum kada će ovi rivali igrati revanš susret, dok će Radnik i Majevica svoje polufinalne susrete igrati 5. maja u Bijeljini i 13. maja u Loparama.

  • PROLETER: Hodžić, Malackov, Kuzmanović, D. Simić, Nikolić, Sekulić, V. Simić, Osmić, Kitić, Mišić, Stanković. Treneri: Bojan Jelić i Nemanja Rašić.
  • BORAC: Modić, Vuković, Đajić, Sijarić (34. Perić), Rogan, Kvržić, Čavić, Vranješ, Dijuf, Terzić, Ogrinec. Trener: Vinko Marinović.

Put do polufinala:

Proleter - Sloboda (Novi Grad) 3:0 PF
Proleter - Zvijezda 09 2:1
Proleter - Sloga (Doboj) 0:0 penali 4:2

Bratstvo (Kozinci) - Borac (Banjaluka) 0:4
Borac (Šamac) - Borac (Banjaluka) 0:4
Kozara - Borac (Banjaluka) 0:4

Možda će vas zanimati

