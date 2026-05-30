Amerikanki srpskog porijekla nisu pomogli savjeti Novaka Đokovića: Iva Jović eliminisana na Rolan Garosu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Iva Jović je pokazala zašto je budućnost tenisa, ali je iskustvo presudilo.

iva jovic porazena od naomi osake Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Mlada američka teniserka srpskog porekla Iva Jović, poražena je u trećem kolu Rolan Garosa od nekadašnje prve teniserke svijeta Naomi Osake sa 7:6, 6:7, 6:4. Trenutno 17. teniserka svijeta je pružila veliki otpor iskusnijoj protivnici, ali nije uspjela da izbori plasman u narednu rundu.

Poslije četvrtfinala na Australijan Openu, nije uspjela da taj podvig ponovi na pariskoj šljaci, ali je definitivno potvrdila kvalitet i epitet buduće velike nade ženskog tenisa.

Amerikanka i Japanka su odigrale dva izuzetno naporna seta koja su riješena tek poslije taj-brejka, da bi u odlučujućem trećem, presudilo iskustvo grend slem šampionke.

Jovićeva je privukla dosta pažnje medija u posljednje vrijeme, a njeno porijeklo i te kako intrigira javnost. Iako nastupa pod zastavom SAD-a, njeni roditelji su rođeni u Srbiji, gdje i najbolji teniser svih vremena.

Iva u svakom intervjuu naglašava da je Novak njen najveći idol i da je zahvalna na svim savjetima koje joj daje u posljednje vrijeme. On ne propušta njene mečeve, komuniciraju preko poruka i sve češće se sreću na velikim turnirima.

Nedavno je na jednoj konferenciji izjavila koju Novakovu moć bi željela da ima? "Mislim da bi to bio razvoj njegovog mentaliteta tokom karijere. On je potpuno drugačiji igrač nego što je bio na početku, tehnički, taktički, u svakom pogledu. Dakle, nevjerovatno je kako uspjeva da igra sve bolje iz nedjelje u nedelju. Ne želim da budem tvrdoglava, već da pravim promjene koje će doprinijeti mom napretku. Napredak je veoma važan. Nadam se da mogu da zadržim taj otvoreni um i da budem u stanju da se prilagodim, čak i dok se stalno takmičim", rekla je mlada teniserka.

