Veljko Paunović vidi stranca u reprezentaciji Srbije: "Imam ideju - naturalizovani igrač"

Selektor Srbije Veljko Paunović ima ideju da u budućnosti dres srpskog tima nose i naturalizovani fudbaleri.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović sastavio je spisak za mečeve protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, a objasnio je i da je bilo velikih problema sa pojedinim fudbalerima. Nije želio da govori o imenima, ali je istakao da su određeni igrači trebalo da budu prisutni, ali su odlučili da to ne bude slučaj - i odjavili su reprezentaciju Srbije.

Takav odnos reprezentativaca prema dresu sa državnim grbom mogao bi ponovo da pokrene temu naturalizacije. Da li je trenutak da i Srbija dobije nekog inostranog fudbalera u timu - kao što je već slučaj sa većinom evropskih zemalja. Selektor Veljko Paunović na jednoj od prethodnih konferencija već je pokrenuo temu naturalizacije i od nje nije odustao!

"U samom projektu imam ideju, dakle, naturalizovani igrač. Da tako kažem, a ne stranci, mada je naravno i to ispravno. S obzirom, pogotovo, na igrače koji igraju u našoj ligi i poznaju, čak možda imaju bračne veze ili ne znam kako sad to da definišem. Međutim, da ima vezu sa našom zemljom, sa našom ligom. U tom slučaju mislim da bi trebalo sigurno razmisliti o tome. Ja sam postavio na konferenciji za štampu, ustvari otvorio sam tu neku anketu, da tako kažem. Ne znam kakvi su rezultati bili. Nisam svakako vidio da postoji neki veliki odaziv tome, ali vjerujem da to isto će se promijeniti onog dana kada nađemo, kada u Srbiju dođe strani igrač i koji bude prvi strijelac, najbolji... Da kažemo da se i naša javnost zaljubi u njega", rekao je selektor Paunović u podkastu "Alesto".

Čak su i najveće evropske reprezentacije u nekom periodu imale naturalizovane igrače u svom timu. Srbija je za sada odolijevala tom trenutku u fudbalu, ali i u muškoj košarkaškoj selekciji. To nije primjer u ostalim sportovima - recimo, košarkašice Srbije su najveće uspjele bilježile sa Ivon Anderson i Danijel Pejdž u timu, u vaterpolu je reprezentativka Sesilija Dijaz Mesa, dok nas medaljama često obraduju takmičari u borilačkim sportovima koji stižu iz Rusije i drugih bivših sovjetskih republika.

Ipak, javnost u Srbiji često smatra da je fudbalska reprezentacija crvena linija preko koje ne bi trebalo preći. Zbog toga je i selektor Veljko Paunović primijetio da njegova ideja nema veliku podršku u javnosti, ali pitanje je da li će se to promijeniti kada neki fudbaler pokaže klasu u srpskom fudbalu. Prethodnih godina važne role imali su El Fardu Ben (Komorska Ostrva) i Rikardo Gomeš (Zelenortska Ostrva), ali su oni bili reprezentativci svojih zemalja.

Od kako je Paunović selektor Srbije, jedino se lijevi bek Vojvodine Lukas Baros (26) pominjao kao potencijalni reprezentativac. Paunović je objasnio da nije mislio na njega konkretno, već da je nacionalnom timu potreban igrač njegovog profila - ali FIFA svakako ne bi dozvolila da Baros igra za Srbiju. Pored toga što mu nedostaje pasoš, on bi morao pet godina da bude u našoj zemlji prije nego što dobije zeleno svjetlo da igra za srpski nacionalni tim.

