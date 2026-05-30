Srđan Blagojević napušta Partizan i preuzima ruski tim?

Nebojša Šatara
Ruski mediji tvrde da Akron iz Toljatija čeka dogovor sa Srđanom Blagojevićem, aktuelnim trenerom Partizana.

srdjan blagojevic odlazi iz fk partizan

Fudbalski klub Partizan nalazi se u veoma teškom trenutku - sjednica Skuptšine zakazana je za 1. jun i tada bi trebalo da bude donijeta odluka o tome u kojem će se smeru klub kretati u narednom periodu. Sukobljene su struje oko potpredsjednika Predraga Mijatovića sa jedne i generalnog direktora Danka Lazovića sa druge strane, a zbog toga su pogođeni svi u crno-bijelom taboru.

Čini se da trener Srđan Blagojević uopšte ne čeka rasplet situacije u Partizanu, već sebi traži klub za narednu sezonu! Kako prenose ruski mediji, Blagojević je na meti Akrona iz Toljatija, koji je spreman da mu ponudi dugoročnu saradnju - koja će zavisiti od crno-bijelih, jer je trener i dalje pod ugovorom.

"Tačno je da pregovaramo sa Akronom. Rusi su ponudili trogodišnji ugovor Blagojeviću. Srđan je pod ugovorom sa Partizanom, tako da će dosta zavisiti od crno-bijelih. U svakom slučaju, Akron je dobar klub i Srđan ima želju da radi u Rusiji. Vidjećemo kako će se odvijati situacija", rekli su iz agencije "iSports" za ruski portal "Sport 24".

Srđan Blagojević je tokom trenerske karijere koja traje više od deceniju i po vodio Sremčicu, Kovačevac, Srem iz Jakova, Žarkovo, pa ponovo Srem, IMT, Bežaniju, Inđiju, Javor iz Ivanjice, ponovo Bežaniju i Inđiju, pa Kaspij i Astanu u Kazahstanu i Debrecin u Mađarskoj.

Na klupu Partizana sjeo je prvog januara 2025. godine i odradio je tu sezonu do kraja, a zatim je produžio ugovor sa crno-bijelima. U jesen 2025. godine smijenio ga je potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović, ali su klupski čelnici četiri mjeseca kasnije odlučili da ga vrate na posao. Tako je Blagojević počeo i završio sezonu na klupi Partizana, a da nije bio na njoj tokom čitave takmičarske godine.

