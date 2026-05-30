© 2022 MONDO, Inc.

Golman Borca ide na Mundijal: Mladen Jurkas se pridružio pripremama "zmajeva"

Nebojša Šatara
Pripremama reprezentacije Bosne i Hercegovine za FIFA Svjetsko prvenstvo pridružio se i mladi golman banjalučkog Borca Mladen Jurkas.

Mladen Jurkas se pridružio pripremama selekcije BiH Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Nakon povrede koja se desila sinoć Osmanu Hadžikiću na poluvremenu prijateljskog meča sa Sjevernom Makedonijom, selektor BiH Sergej Barbarez i stručni štab su reagovali i aktivirali pretpoziv za čuvara mreže crveno-plavih, potvrđeno je na sajtu Fudbalskog saveza BiH.

Jurkas je rođen 7. oktobra 2007. godine, prošao je sve mlađe selekcije Bosne i Hercegovine, dok mu je ovo prvi poziv za A selekciju "zmajeva".

Ove sezone u banjalučkom klubu, koji je osvojio šampionsku titulu u Premijer ligi BiH, tinejdžer iz crveno-plavih branio na 31 meču i zabilježio učinak od 16 utakmica na kojima nije primio pogodak, a ukupno je 19 puta vadio loptu iz svoje mreže.

Poslije sinoćnjeg remija na "Koševu", sada "zmajevima" predstoji put u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

