Stojan Vranješ o Jovi Lukiću, nekadašnjem saigraču iz Borca: Prije godinu bez kluba, a sad ide na Mundijal!

Autor Nebojša Šatara
Stojan Vranješ, legendarni fudbaler banjalučkog Borca prokomentarisao je odlične partije Jove Lukića, koji je sinoć prvi put bio starter u dresu Bosne i Hercegovine.

Stojan Vranješ o Jovi Lukiću: Prije godinu bez kluba, a sad ide na Mundijal!

Vranješ je nedavno osvojio šampionsku titulu sa Borcem i odigrao 300. utakmicu u dresu banjalučkog kluba.

Zajedno sa napadačem Univerzitatee Kluž Jovom Lukićem je u dresu Borca osvojio šampionski pehar 2021. godine, kada je otišao u Bangladeš.

U međuvremenu je Lukić postao prvi strijelac šampionata Rumunije sa 18 golova, što mu je donijelo i nagradu za najboljeg igrača tamošnjeg prvenstva i poziv selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza.

Lukić je sinoć na "Koševu" protiv Sjeverne Makedonije prvi put bio starter u selekciji BiH i pokazao za 45 minuta da bi mogao biti ozbiljan džoker sa klupe Edinu Džeki i Ermedinu Demiroviću ukoliko situacija na Mundijalu ne bude povoljna za "zmajeve".

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Zbog svega toga se Vranješ na društvenim mrežama osvrnuo na nekadašnjeg saigrača u crveno-plavom dresu.

"Samo da podsjetim - prije godinu dana bez kluba! Sad najbolji strijelac i igrač rumunske lige, pozvan za Svjetsko prvenstvo! Drago mi je da sam bio dio ovog nevjerovatnog uspjeha! Naravno, sve zasluge Jovi Lukiću i njegovoj porodici! Radimo i dalje i idemo još jače", napisao je legendarni napadač Borca.

(MONDO)

