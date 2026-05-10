Borac će u Širokom Brijegu odraditi prvu utakmicu kao šampion BiH.

Fudbaleri Borca obezbijedili su titulu u Premijer ligi BiH prošlog vikenda trijumfom nad Sarajevom na Koševu (0:1). Tako su četiri kola prije kraja sezone zadržali 13 bodova prednosti u odnosu na Zrinjski, ali daleko od toga da će posljednjih 360 ligaških minuta crveno-plavi igrati "rekreativno".

Kako je istakao strateg Banjalučana Vinko Marinović, od svojih izabranika očekuje maksimalan pristup i ozbiljnost u svakoj od posljednje četiri utakmice, a prva je zakazana za večeras od 19.30 časova, kada će Borac biti gost Širokog Brijega.

Tim sa Pecare je pred ovaj meč petoplasirani sa 40 bodova i ima određene šanse, istina minimalne, da na ljeto zaigra u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

