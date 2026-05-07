logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada Srpske zasjeda danas: Na dnevnom redu pomoć za FK Borac, kreditna zaduženja za male hidroelektrane...

Vlada Srpske zasjeda danas: Na dnevnom redu pomoć za FK Borac, kreditna zaduženja za male hidroelektrane...

Autor Haris Krhalić
0

Dnevni red 9. sjednice Vlade Republike Srpske koja se održava danas.

Vlada RS danas o setu zakona o IRB-u i 2 miliona KM za sport Izvor: Biro Vlade RS za odnose s javnošću

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas (četvrtak, 7. 5. 2026. godine) u 12.00 časova 9. sjednicu Vlade na kojoj će biti razmatran obimni dnevni red koji uključuje niz zakonskih izmjena po hitnom postupku, ekonomske reforme, te odluke o zaštiti prirode i kapitalnim projektima. Pred ministrima će se naći set zakona koji se odnose na Investiciono-razvojnu banku (IRB RS) i fondove kojima ona upravlja.

Hitne izmjene zakona o IRB-u i fondovima

Jedna od ključnih tačaka današnje sjednice su Prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o IRB RS, kao i fondovima pod njenom nadležnošću: Fondu za razvoj i zapošljavanje, Fondu za razvoj istočnog dijela Srpske, te fondovima za restituciju i akcijskom fondu. Svi ovi zakoni razmatraju se po hitnom postupku, što ukazuje na potrebu za brzim prilagođavanjem poslovanja ovih institucija novim ekonomskim okolnostima u 2026. godini.

Takođe, Vlada će razmatrati i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima, oba po hitnom postupku.

Pomoć za FK Borac 

Pažnju javnosti privlači i Informacija o potrebnoj finansijskoj pomoći Fudbalskom klubu Borac Banjaluka. Vezano za ovu tačku, na dnevnom redu je i Prijedlog rješenja o realokaciji 2 miliona KM sredstava budžetske rezerve Ministarstvu porodice, omladine i sporta.

U sektoru socijalne zaštite, Vlada će razmatrati osnivanje nove javne ustanove – Centra za specijalističke socijalne usluge Republike Srpske, što bi trebalo unaprijediti kvalitet podrške najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

Na sjednici će se raspravljati i o:

  • Zdravstvu: Informacija o stanju obaveza javnih zdravstvenih ustanova i FZO RS na kraju 2025. godine.
  • Ekologiji: Proglašenje zaštićenog pejzaža „Duga njiva“ u Modriči i nova uredba o strogo zaštićenim divljim vrstama.
  • Infrastrukturi: Izrada Plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Mliništa (dionica Glamočani – Banjaluka jug), te eksproprijacija zemljišta za most u naselju Dolac u Banjaluci i auto-put Banjaluka – Prijedor.
  • Poljoprivredi: Odobravanje 470.000 KM „Veterinarsko-stočarskom centru“ Banjaluka za unapređenje laboratorija i informacionog sistema.

Vlada će se izjasniti i o kreditnom zaduženju za realizaciju malih hidroelektrana „Burum“ i „Vodozahvat“, te o Informaciji o pristupanju dugu Olimpijskog centra „Jahorina“.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS FK Borac Savo Minić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ