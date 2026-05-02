Najviši zvaničnici Republike Srpske čestitali Međunarodni dan slobode medija

Autor N.D.
Povodom 3. maja, Međunarodnog dana slobode medija, najviši zvaničnici Republike Srpske uputili su čestitke novinarima i medijskim radnicima, ističući značaj slobodnog, profesionalnog i odgovornog novinarstva, kao i potrebu za unapređenjem položaja medijskih radnika.

Izvor: wellphoto/Shutterstock

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je novinarima i zaposlenima u medijima u Republici Srpskoj i BiH ovaj dan, uz želju za poboljšanje materijalnog statusa i ukupnog položaja novinarske profesije.

Ona je naglasila da mediji imaju izuzetno važnu ulogu kao korektiv društva, te da je njihova obaveza da javnost informišu blagovremeno, tačno i objektivno. Cvijanović je istakla i da sloboda medija podrazumijeva odgovornost, profesionalne i etičke standarde, te poštovanje istine i nepristrasnosti.

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da Vlada Srpske ostaje posvećena principima slobode medija i podršci medijskim radnicima, uz razumijevanje izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju. On je naglasio da će Vlada nastaviti da njeguje otvorenost i odgovornost prema javnosti.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da će institucije Srpske i dalje podržavati profesionalne medije i raditi na stvaranju boljih uslova za njihov rad, ističući da slobodno i odgovorno novinarstvo predstavlja jedan od temelja demokratskog društva.

Zahvalio je medijskim radnicima na njihovom profesionalnom i odgovornom izvještavanju.

Međunarodni dan slobode medija obilježava se 3. maja širom svijeta s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode, nezavisnosti i odgovornosti medija u društvu.

