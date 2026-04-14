Novi šamar za Trampa: Odbačena tužba protiv Volstrit žurnala zbog Epstinove čestitke

Američki sud odbacio je tužbu za klevetu koju je Donald Tramp podnio protiv lista Volstrit žurnal, uz obrazloženje da nije dokazano da je medij postupao sa "stvarnom zlom namjerom".

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudija Okružnog suda SAD u Majamiju Derina Gejlza naveo je da tužba ne ispunjava visoke pravne standarde koji se primjenjuju kada javne ličnosti pokreću postupke za klevetu.

Spor se odnosio na članak u kojem se tvrdi da se Trampovo ime nalazilo na rođendanskoj čestitki iz 2003. godine upućenoj pokojnom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Sud je ocijenio da Tramp nije dokazao ključni element - takozvanu "stvarnu zlu namjeru", što podrazumijeva da je medij znao da je objavljena informacija netačna ili da je svjesno zanemario istinu.

"Ova tužba ni približno ne ispunjava taj standard", naveo je sudija, kratko dodajući: "Naprotiv."

U obrazloženju odluke istaknuto je da su novinari lista unaprijed kontaktirali Trampa za komentar i objavili njegovo poricanje, čime je čitaocima omogućeno da sami procijene vjerodostojnost navoda.

Sudija je naveo da Tramp ima mogućnost da podnese izmijenjenu verziju tužbe do 27. aprila.

Ni Trampovi advokati niti Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

U tužbi je Tramp navodnu rođendansku čestitku nazvao "lažnom" i tražio 10 milijardi dolara odštete zbog, kako je naveo, narušavanja ugleda. Izdavač lista, kompanija Dau Džouns end Kampani u okviru Njuz korpa, branila je tačnost spornog članka objavljenog 17. jula 2025. godine.

Ova tužba bila je jedna od više koje je Tramp podnio protiv velikih medijskih kuća, tvrdeći da su izvještavali nepravedno ili netačno. Takvi potezi izazvali su zabrinutost među demokratama i organizacijama za zaštitu slobode medija, koje upozoravaju da bi sudski postupci mogli biti korišteni kao sredstvo pritiska na kritičko novinarstvo.

Advokati lista su ranije upozorili da bi ovakve tužbe mogle imati obeshrabrujući efekat na slobodu govora i medijsko izvještavanje koje se ne dopada političarima na vlasti.

