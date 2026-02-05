logo
Manipulacija, "prljav veš" elite i knjige o Trampu: Kontroverzna biblioteka Džefrija Epstina, evo čime je bio opsjednut

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Džefri Epstin je naručivao knjige o kontroverznim temama, od politike do psihologije, istražujući ljudsku prirodu i moć.

Knjige koje je naručivao Džefri Epstin Izvor: .jmail.world/printscreen

Lista knjiga koje je osuđeni seksualni prestupnikDžefri Epstin kupovao pokriva različite teme - od katoličke crkve do kriptovaluta, od filozofije do pilatesa, od špijunaže do besmrtnosti.

Pojedine naslove naručivao je u nekoliko primera, a njegova biblioteka nije bila samo razonoda, već alat za razumevanje ljudske psihe, moći i biologije.

Interesovalo ga je kako novac i politika sakrivaju tajne, kako manipulisati ljudima u pregovorima i biološki mehanizmi života.

U galeriji pogledajte knjige koje je Džefri Epstin posedovao u ličnoj biblioteci:

Elita, politika, malverzacije i moć

Ubjedljivo najzastupljenija tema je "prljav veš" elite, politika, intrige i malverzacije. Po svemu sudeći, Epstina je zanimalo šta se dešava "iza zavjese" i kakva se igra vodi iza kulisa.

Epstin je pojedine knjige o Donaldu Trampu naručivao u nekoliko primjeraka, a u pitanju su sljedeći naslovi: 

  • "Vatra i bijes", Majkl Vulf
  • "Strah: Tramp u Bijeloj kući", Bob Vudvard
  • "Rastrzan: Izvještaj iznutra o Trampovoj Beloj kući", Omarosa Menigol Njumen
  • "Kuća Trampa, kuća Putina: Neispričana priča o Donaldu Trampu i Rusiji", Krejg Anger

O obavještajnim službama:

  • "Prijetnja", Endru Mek-Kejb (knjiga o FBI-u)
  • "Ustani i ubij prvi", Ronen Bergman (knjiga o izraelskim atentatima)

O finansijskim malverzacijama:

  • "Panamski papiri: Razotkrivanje priče o tome kako bogati i moćni kriju svoj novac", Frederik Obermajer
  • "Tajne imperije: Kako naši političari prikrivaju korupciju i bogate svoje porodice", Piter Švajcer
  • "Luciferov bankar", Bredli Birkenfeld (o uništavanju švajcarske bankarske tajne)

O diktatorima:

  • "Priručnik diktatora", Brus Bueno de Meskita i Alaster Smit 

Psihološka manipulacija

Epstin je naručivao više primjeraka knjiga o tome kako odobrovoljiti ljude i kontrolisati situaciju.

Neki od naslova koji pokrivaju mentalno zdravlje, depresiju i psihologiju uma su:

  • "Nikad ne pravite kompromis", Kris Vos (bivši FBI pregovarač za taoce)
  • "Pregovarač", Džordž Mičel
  • "Politički um", Džordž Lakof (kako mozak procesuira politiku)
  • "Ne želim da pričam o tome", Terens Ril 

Nauka i evolucija

Epstin se interesovao za nauku i evoluciju, često sa fokusom na genetiku i dugovečnost.

  • "Zašto se razboljevamo", Benjamin Bikman (darvinistička medicina)
  • "Prirodni uzroci", Barbara Erenrajh (o opsesiji wellnessom i strahu od smrti)
  • "Izgubljena sveska Ramanujana", Brus Si. Bernt (zbirka matematičkih zapisa koje je ostavio indijski matematičar Srinivasa Ramanujan)
  • "Šta je život?", Ervin Šredinger

Filozofija i svijest

Epstinov izbor filozofske literature nije bilo "lako" štivo, a birao je autore koji su se bavili prirodom postojanja kao što su Spinoza, Lajbnic, Niče. Interesovao se za savremena pitanja svijesti ("Svesni um" od Dejvida Čalmersa).

Tu su i djela iz domena ezoterije kao što je knjiga "Tajne zapadne tantre", što ukazuje na interesovanje za spoj duhovnosti i seksualne energije.

Kontroverzna literatura

Na listi je "Lolita" Vladimira Nabokova, knjiga koja je poslužila kao nadimak Epstinovog privatnog aviona.

Tu su i sabrana djela Ernesta Hemingveja, Čarlsa Dikensa, Šekspira, Oskora Vajlda i Bernarda Šoa. Čini se da je hteo da posjeduje temelje zapadne književnosti.

Indikativno je da su knjige poput "Priručnik diktatora" i "Nikad ne pravite kompromis" naručivane u dva ili pet primeraka, što sugeriše da ih je možda delio svojim saradnicima kao "obaveznu lektiru".

(MONDO)

