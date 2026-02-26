Prnjavor subvencioniše boravak 320 mališana u privatnim vrtićima

Grad Prnjavor danas je potpisao ugovore sa 284 roditelja za subvencioniranje boravka 320 mališana u privatnim predškolskim ustanovama na području lokalne zajednice, a pojedinačni iznos subvencije po djetetu iznosi 100 KM.

Izvor: Opština Prnjavor

Gradonačelnik Darko Tomaš podsjetio je da je ovo treća godina kako Gradska uprava subvencioniše boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama i da se taj iznos stalno povećava.

Tomaš je precizirao da je 2024. godine iznos subvencije bio 50 KM, početkom prošle godine povećan je na 70 KM po djetetu, a sredinom godine uslijedilo je novo povećanje na 100 KM.

"Prošle godine za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno više od 500.000 KM, a kako se broj djece i iznos subvencije povećavaju potrebna su i veća ukupna sredstva koja izdvajamo. Sadašnji iznos subvencije je 100 KM po djetetu, a novo povećanje na 150 KM planiramo od 1. jula", rekao je Tomaš novinarima.

On je nepomenuo da je javni poziv za ovaj vid podrške roditeljima otvoren tokom cijele godine za djecu koja tek treba da dođu u predškolske ustanove i da Gradska uprava svojim mjerama prati ovaj kontinuirani proces.

Zorica Brđanin, majka četvorogodišnjeg dječaka, kaže da drugu godinu koristi ovaj vid podrške Grada i dodaje da bi ovakve mjere trebale biti podsticaj roditeljima da upisuju djecu u predškolske ustanove gdje će se socijalizovati pored svojih vršnjaka.

Slavoljub Kozarević, otac troje djece od kojih najmlađa kćerka ide u predškolsku ustanovu, rekao je da subvencija mnogo znači za kućni budžet i zahvalio svima koji su podržali inicijativu da ovakav vid podrške zaživi u praksi.