BHANSA upozorava: BiH kasni za EU standardima, potrebni novi zakoni o dronovima

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
BiH mora hitno da usaglasi zakonodavstvo sa evropskim standardima u upravljanju bespilotnim letjelicama (dronovima) kako bi zaštitila vazdušni prostor i kritičnu infrastrukturu, ističu iz Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA).

shutterstock_521421886.jpg Izvor: Shutterstock

Nakon što je Evropska komisija predstavila novi akcioni plan za suzbijanje prijetnji dronovima, iz BHANSA napominju da je potrebno unaprijediti Zakon o BHANSA i završiti usvajanje zakona o vazduhoplovstvu BiH kako bi se precizno definisale nadležnosti, kapaciteti i obaveze operatera bespilotnih letjelica.

Neophodno je, kako se navodi, uspostaviti regulatorni okvir za sisteme detekcije i neutralizacije dronova u kritičnim zonama, uz poštovanje standarda zaštite podataka i ljudskih prava, saopšteno je iz BHANSA.

"BHANSA podržava ambicije EU u jačanju sposobnosti prevencije i odgovora na rizike koje predstavljaju bespilotne letjelice. Pravovremeno usaglašavanje zakonodavnog okvira ključno je da BiH očuva visok nivo bezbjednosti vazdušnog prostora i bude spremna za tehnološke izazove budućnosti", izjavio je direktor Agencije Davorin Primorac.

Cilj ovih reformi je, kako se navodi, istovremeno jačanje nacionalne bezbjednosti i omogućavanje kontrolisanog razvoja civilnih primjena dronova u logistici, poljoprivredi, nadzoru infrastrukture i hitnim intervencijama.

