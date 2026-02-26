Počelo novo suđenje Aleksandru Džombiću u Banjaluci: Vrhovni sud RS ukinuo oslobađajuću presudu

U banjalučkom Okružnom sudu danas počelo je novo suđenje bivšem premijeru RS Aleksandru Džombiću, nakon što je Vrhovni sud ukinuo raniju oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja pri dodjeli kredita firmi Energolinija od 19,4 miliona KM.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Optužnicu protiv Džombića Republičko tužilaštvo podiglo je 31. decembra 2021. godine, a ona je naknadno izmijenjena po okončanju dokaznog postupka, pišu Nezavisne novine.

Džombića terete da je bio svjestan da kredit neće moći biti vraćen zbog nesposobnosti firme, te da je vršio pritisak na tadašnjeg direktora IRB RS, Milenka Pavlovića, da odobri kredit. Pavlović je zahtjev odbio i dao ostavku, ali je firma kasnije ponovo aplicirala, a Džombić je 16. februara 2012. godine potpisao odluku o odobravanju kredita.

Suđenje je prvobitno počelo 17. marta 2022. godine u banjalučkom Okružnom sudu. Tokom procesa saslušani su brojni visoki zvaničnici, uključujući tadašnjeg predsjednika RS Milorada Dodika, članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, te ministra energetike i lidera Socijalističke partije Petra Đokića.

Džombić je 2023. godine bio oslobođen optužbi, ali je odluka Vrhovnog suda RS otvorila put za novo suđenje, koje je danas počelo u Banjaluci.