Evropol razbio evropsku mrežu za pranje novca italijanskih mafijaških grupa

Internacionalna kriminalna mreža koja je prala novac od profita od trgovine kokainom za italijanske organizovane kriminalne grupe razbijena je nakon detaljne istrage koja je pratila trag novca širom Evrope, saopštio je Evropol.

"Mreža koja je služila kao sredstvo za pranje novca za italijanske mafijaške grupe Kamoru i N`drangetu operisala je kroz lažne kompanije, lažno fakturisanje i luksuzne investicije, kako bi milioni evra od kokaina bili oprani i reinvestirani u evropskoj ekonomiji", navodi se u izvještaju objavljenom danas na veb-sajtu Evropola pod nazivom "Pratite novac: mreža trgovine kokainom razotkrivena kroz njen finansijski trag".

Istraga koju je vodila francuska Nacionalna žandarmerija, u saradnji sa italijanskim karabinjerima i Švajcarskom federalnom kancelarijom za policiju, otkrila je operaciju koja je obuhvatila više evropskih zemalja.

Kako se navodi u izvještaju, pored navedenih, u istrazi su učestvovale i belgijska sudska federalna policija, bugarska Državna agencija za nacionalnu bezbjednost, njemačka carinska služba, kao i ekvadorska Nacionalna policija, uz koordinaciju Evropola i Evrodžasta.

Praćenjem finansijskih tokova, istražitelji su uočili crnogorskog državljanina, koji je bio visoko rangiran na listi osumnjičenih Evropola i bio je predmet potrage u nekoliko evropskih zemalja.

Evropol ističe da je osumnjičeni živio u oblasti Kana u Francuskoj, zajedno sa članovima svoje porodice, uključujući zeta koji je već bio poznat italijanskim vlastima zbog pranja novca, prevara i krivičnih djela povezanih sa oružjem.

Finansijska istraga pokazala je da je mreža za pranje novca bila direktno povezana sa velikim trgovinskim putem kokaina iz Južne Amerike prema Evropi. Sumnja se da je grupa bila odgovorna za koordinaciju pomorskih pošiljki kokaina u ključne evropske luke.

Velika pljenidba belgijskih carinika krajem prošle godine bila je ključna tačka u razotkrivanju mreže.

Evropol podsjeća da je prije tri dana sprovedena koordinisana akcija u četiri evropske zemlje - Francuskoj, Italiji, Belgiji i Švajcarskoj i tada je uhapšeno sedam osoba, među kojima je bio i jedan osumnjičeni iz Crne Gore.

Na Francuskoj rivijeri zaplijenjeni su luksuzni automobili, a zaplijenjena je i imovina u vrijednosti od više od pet miliona evra, uključujući luksuzne nekretnine.

Evrodžast je, u saradnji sa Francuskom, Italijom i Švajcarskom, formirao Zajednički istražni tim 2024. godine, čime je omogućena bliska pravosudna koordinacija i lakša razmjena informacija između zemalja.

Kroz Evropol, Belgija, Nemačka i Ekvador su se takođe pridružili istrazi.