Europol ažurirao listu najtraženijih bjegunaca: Na njoj šamanka Marijana i Radoje Zvicer (FOTO)

Europol je ažurirao listu najtraženijih bjegunaca u Evropi, a među njima su Marijana Mijailović, poznata kao šamanka Amela, i Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog klana.

Europol je ažurirao svoju listu najtraženijih begunaca u Evropi, a među njima se nalaze Srpkinja Marijana Mijailović, poznata kao šamanka Amela, i Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog klana. Na sajtu eumostwanted.eu navodi se da su ovi bjegunci opasni i upozoravaju se ljudi da im ne prilaze.

"Sve bjegunce prikazane na ovoj veb stranici treba smatrati opasnim! Ne prilazite im! Umjesto toga, prijavite sve informacije putem ove veb stranice ili kontaktiranjem bilo koje policijske stanice", navodi se na početku stranice. Za oboje je, kako se navodi, potjernicu raspisala Austrija.

Lažna šamanka optužena za milionsku prevaru

Za Marijanom Mijailović izdata je međunarodna poternica zbog optužbi za tešku komercijalnu prevaru. Ona je austrijska državljanka srpskog porijekla, piše na sajtu Europola.

Osumnjičena, koja koristi pseudonim Amela, sumnjiči se da je stekla nekoliko miliona evra predstavljajući se kao šamanka i nudeći svojim žrtvama - prvenstveno ženama - navodne "rituale čišćenja" kako bi se zaštitile od kletvi, poput bolesti i smrti, u zamjenu za velike sume novca.

Da bi legitimisala svoje postupke, zahtijevala je gotovinu, zlato i vrijedne predmete. Mesta zločina identifikovana su u Austriji, Švajcarskoj i Njemačkoj.

Ovo je njen opis:

Pol : ženski

: ženski Visina : oko 164 cm

: oko 164 cm Boja očiju : braon

: braon Datum rođenja : 21. decembar 1980.

: 21. decembar 1980. Nacionalnost : austrijska

: austrijska Jezik: njemački, srpski

Potjernica za njom je raspisana 1. decembra 2025. godine, a posljednji put je apdejtovana 12. januara 2026.

Tokom ranije policijske akcije u Austriji, u njenoj kući u kvartu Medling pronađen je sef sa ogromnim iznosima novca i dragocijenostima. U sefu je, prema navodima istražitelja, bilo: 4,1 milion evra u gotovini, 2,1 milion švajcarskih franaka, 5.100 američkih dolara i 500 njemačkih maraka.

Istražitelji su otkrili i da su ona i članovi njene porodice posjedovali 14 luksuznih automobila, uključujući Aston Martin Vantage V8 i zlatni Mercedes 250 SE kupe.

Pronađeno je i 25 kilograma zlatnih poluga, kao i veće količine nakita i zlatnika, koji su bili skriveni u zazidanom bazenu do kojeg se moglo doći samo kroz otvor u podu.

Austrijski mediji su danas objavili da su njen sin i bivši muž pušteni na slobodu, dok iza rešetaka ostaje "Ana". Potraga za Marijanom i dalje traje.

Radoje Zvicer - opasan i moguće naoružan

Što se tiče Radoja Zvicera, na sajtu Europola se upozorava da je on "opasan i moguće naoružan". Dalje piše da se za njim traga zbog umiješanosti u kriminalnu organizaciju i nedozvoljene trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama.

Radoje Zvicer je osumnjičen da je kao vodeći član kriminalne organizacije uvezao 83 kg kokaina (najmanje 60,9% čistoće) iz drugih zemalja u Austriju. Doprineo je organizovanjem švercerskih putovanja sa saučesnicima. Navedeno lice je organizovalo isporuku narkotika primaocima koji su ih prodavali u Beču u ime traženog lica, dodaje se na sajtu.

Zvicer je opisan kao: Evropljanin (belac), mišićav, atletske građe, ima plave oči i smeđu/braon kosu.

Dodaje se da ima nekoliko hirurških ožiljaka usled prostrelnih rana na gornjem dijelu tijela, pretežno na levoj strani. Navodi se da koristi više lažnih identiteta, među kojima su Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo i Ferenc Karoli. Na listi se nalaze još i državljani Hrvatske, Tomislav Drnić i Vladimir Vaclavek.