Crnogorci na vrhu liste najtraženijih: Radoje Zvicer i Nikola Stanković među 50 bjegunaca Evropola

Evropol je na listu 50 najtraženijih bjegunaca uvrstio i dvije osobe iz Crne Gore - Radoja Zvicera, navodnog vođu kavačkog klana, i Nikolu Stankovića, osumnjičenog za međunarodnu trgovinu drogom.
Među 50 najtraženijih bjegunaca, na spisku koji je objavio Evropol, nalaze se i dvije osobe iz Crne Gore - Kotoranin Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog klana i Nikola Stanković, prenio je Dan.
Iz Evropola su uz tri fotografije Radoja Zvicera naveli da taj bjegunac koristi lažna dokumenta sa imenima Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Ferenc Karoli...Izvor: Interpol/Printscreen
Za Zvicerom, osim crnogorskih bezbjednosnih službi, traga i Austrija, koja ga sumnjiči da je, kao vodeći član kriminalne organizacije, u tu državu prokrijumčario 83 kilograma kokaina. Na zvaničnom sajtu austrijske policije objavljeno je da se Zvicer nalazi na listi najtraženijih bjegunaca u toj državi.
Prethodno je, na zahtjev Austrije, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu objavio javnu međunarodnu potjernicu za njim, a naknadno je objavljeno da koristi 14 lažnih identiteta.
Austrijska policija navodi da je Radoje Zvicer opasna osoba i da je moguće da je naoružan. Zvicer je rođen u Crnoj Gori, u Kotoru, 20. decembra 1982. godine.
Iz Evropola su prvog dana ove godine, putem društvenih mreža, ponovo apelovali na građane da toj evropskoj agenciji za sprovođenje zakona, kao i nacionalnim vlastima, pomognu u lociranju i hapšenju bjegunaca.
Slučaj Nikole Stankovića
Prema nekim informacijama, Nikola Stanković je igrao vodeću ulogu u međunarodnoj kriminalnoj organizaciji za trgovinu drogom između 2018. i 2025. godine. Njegov glavni zadatak bila je nabavka droge i njen transport do Mađarske i kupaca, objavio je Evropol.
Ta kriminalna organizacija, kako navode, prokrijumčarila je u Mađarsku najmanje 4.822 kilograma marihuane i 114 kilograma kokaina, kao i amfetaminsko ulje, ketamin i druge droge.
Kako je objavio Evropol, Stankoviću se na teret stavlja i da je 20. septembra 2018. godine organizovao ubistvo mađarskog državljanina.
Nagrade za informacije
Novčana nagrada, kako je prenio portal "Adrija", ponuđena je za pomoć u hapšenju trojice sa liste 50 najtraženijih bjegunaca:
- 1.500 evra: Za informacije koje bi dovele do hapšenja Rusa Aleksandra Elberga (traži se zbog ubistva u Nemačkoj 1991. godine).
- 5.000 evra: Za onog ko otkrije gdje se krije Emil Ganj iz Rumunije (sumnjiči se za otmicu i ubistvo bivše partnerke).
- 200.000 evra: Najveća nagrada, ponuđena za informacije o Holanđaninu Josu Lejdekersu.
Lejdekers se smatra jednim od ključnih igrača u međunarodnoj trgovini kokainom. Šifrovane poruke sa Skaj aplikacije pokazuju da je bio umiješan u pranje desetina miliona evra i stotina kilograma zlata, koji su vjerovatno zarađeni trgovinom kokaina, naveli su iz Evropola.