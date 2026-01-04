Crnogorci na vrhu liste najtraženijih: Radoje Zvicer i Nikola Stanković među 50 bjegunaca Evropola

Evropol je na listu 50 najtraženijih bjegunaca uvrstio i dvije osobe iz Crne Gore - Radoja Zvicera, navodnog vođu kavačkog klana, i Nikolu Stankovića, osumnjičenog za međunarodnu trgovinu drogom.

Izvor: Kurir/privatna arhiva/Interpol/printscreen

Među 50 najtraženijih bjegunaca, na spisku koji je objavio Evropol, nalaze se i dvije osobe iz Crne Gore - Kotoranin Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog klana i Nikola Stanković, prenio je Dan.

Iz Evropola su uz tri fotografije Radoja Zvicera naveli da taj bjegunac koristi lažna dokumenta sa imenima Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Ferenc Karoli...

Izvor: Interpol/Printscreen

Za Zvicerom, osim crnogorskih bezbjednosnih službi, traga i Austrija, koja ga sumnjiči da je, kao vodeći član kriminalne organizacije, u tu državu prokrijumčario 83 kilograma kokaina. Na zvaničnom sajtu austrijske policije objavljeno je da se Zvicer nalazi na listi najtraženijih bjegunaca u toj državi.

Prethodno je, na zahtjev Austrije, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu objavio javnu međunarodnu potjernicu za njim, a naknadno je objavljeno da koristi 14 lažnih identiteta.

Austrijska policija navodi da je Radoje Zvicer opasna osoba i da je moguće da je naoružan. Zvicer je rođen u Crnoj Gori, u Kotoru, 20. decembra 1982. godine.

Iz Evropola su prvog dana ove godine, putem društvenih mreža, ponovo apelovali na građane da toj evropskoj agenciji za sprovođenje zakona, kao i nacionalnim vlastima, pomognu u lociranju i hapšenju bjegunaca.

Slučaj Nikole Stankovića

Prema nekim informacijama, Nikola Stanković je igrao vodeću ulogu u međunarodnoj kriminalnoj organizaciji za trgovinu drogom između 2018. i 2025. godine. Njegov glavni zadatak bila je nabavka droge i njen transport do Mađarske i kupaca, objavio je Evropol.

Ta kriminalna organizacija, kako navode, prokrijumčarila je u Mađarsku najmanje 4.822 kilograma marihuane i 114 kilograma kokaina, kao i amfetaminsko ulje, ketamin i druge droge.

Kako je objavio Evropol, Stankoviću se na teret stavlja i da je 20. septembra 2018. godine organizovao ubistvo mađarskog državljanina.

Nagrade za informacije

Novčana nagrada, kako je prenio portal "Adrija", ponuđena je za pomoć u hapšenju trojice sa liste 50 najtraženijih bjegunaca:

1.500 evra: Za informacije koje bi dovele do hapšenja Rusa Aleksandra Elberga (traži se zbog ubistva u Nemačkoj 1991. godine).

5.000 evra: Za onog ko otkrije gdje se krije Emil Ganj iz Rumunije (sumnjiči se za otmicu i ubistvo bivše partnerke).

200.000 evra: Najveća nagrada, ponuđena za informacije o Holanđaninu Josu Lejdekersu.

Lejdekers se smatra jednim od ključnih igrača u međunarodnoj trgovini kokainom. Šifrovane poruke sa Skaj aplikacije pokazuju da je bio umiješan u pranje desetina miliona evra i stotina kilograma zlata, koji su vjerovatno zarađeni trgovinom kokaina, naveli su iz Evropola.