Srpska uvodi novu djelatnost - skladištenje električne energije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Narodna skupština Republike Srpske bi na narednoj sjednici po hitnom postpuku trebalo da razmotri Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici radi uvođenja nove djelatnosti - skladištenje električne energije.

45.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Izmjene ovog akta potrebno je usvojiti i da se urede izuzeća od pribavljanja dozvole za skladištenje, jer važećim zakonom iz 2009. godine, kao i njegovim izmjenama i dopunama iz 2023. godine, nije obrađena ova djelatnost, koju nije tretirao ni Zakon o električnoj energiji", navodi se u obrazloženju prijedloga izmjena ovog zakona.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva Srpske, koje je predlagač navedenog akta, naveli su u obrazloženju da su izmjene potrebne i zbog ekspanzije proizvodnje električne energije korištenjem solarnih panela, te skladištenja struje pomoću baterijskih sistema.

"Pored navedenih izmjena vezanih za djelatnost skladištenja električne energije, izmjenama je propisana mogućnost da Narodna skupština odredi projekat od posebnog značaja za Srpsku", navodi se u obrazloženju ovog akta kojim se, između ostalog, definišu djelatnosti u energetskom sektoru.

Osamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine sa 18 predloženih tačaka biće održana u utorak, 17. marta u Banjaluci. 

(Srna)

