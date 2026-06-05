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Bosnić o Tompsonovom koncertu u Vukovaru: "Najava vrelog ustaškog ljeta"

Bosnić o Tompsonovom koncertu u Vukovaru: "Najava vrelog ustaškog ljeta"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Predsjednik Udruženja Srba Krajišnika Mile Bosnić ocijenio je da je najavljeni koncert Marka Perkovića Tompsona u Vukovaru provokacija i poruka Srbima da su nepoželjni.

Bosnić o Tompsonovom koncertu u Vukovaru: Poruka Srbima da su nepoželjni Izvor: Youtube printscreen / Marko Perković Thompson

Predsjednik Udruženja Srba Krajišnika Mile Bosnić ocijenio je da je najava koncerta kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona u Vukovaru krajem avgusta direktna provokacija i poruka najvećoj srpskoj populaciji u jednom gradu u Hrvatskoj da su nepoželjni.

Bosnić je ocijenio da je apsolutno licemjerno to što organizatori na negodovanje Srba u Vukovaru odgovaraju da je Tompsonov koncert – "humanitarni i koncert ljubavi".

"To poruka ljubavi? Zamislite vi taj bezobrazluk, kako će `Za dom spremni` i `Maksovi mesari` biti poruke ljubavi za Srbe? A humanitarni? Pa zašto skuplja pare - za domoljube? Katastrofa i bezobrazluk", rekao je Bosnić.

On je uvjeren da su Hrvati, kada su prije dvije godine vidjeli rezultate popisa u Hrvatskoj, da Srba i dalje ima više od tri odsto i rekli "ajmo da završimo tu priču" i da to rade svim sredstvima uključujući i "lake note".

"Oni ne mogu čekati još 10-20 godina da malobrojni Srbi pomru, kao što nisu mogli čekati ni 90-te, ni 1941. godine samo su im trenutno sredstva malo suptilnija", rekao je Bosnić.

On smatra da je ovo skup najvećeg rizika za bezbjednost Srba iako to organizatori i proustaška vlast u Vukovaru negiraju.

Bosnić je rekao da su Srbi, koji su starosjedioci u tom gradu, izloženi strašnoj diskriminaciji i da je sveprisutan mit da su oni, uz JNA, bili "agresori i okupatori na sopstvenoj zemlji".

On kaže da uvijek kad pomisli da su Hrvati iscrpili svoje srbomrzačke ideje i projekte iskrsne nešto novo, a da je Tompsonov koncert najava "vrelog ustaškog ljeta u Vukovaru".

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Tagovi

Marko Perković Tompson Vukovar Srbi ustaštvo

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