"Ugodan susret s dragim prijateljem": Dragan Čović ugostio Tompsona

Lider HDZ-a Dragan Čović objavio fotografiju sa Markom Perkovićem Tompsonom.

Izvor: X/Dragan Čović

Lider HDZ-a Dragan Čović ugostio je kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u sjedištu HDZ-a u Mostaru.

"Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine", napisao je Čović uz zajedničku fotografiju.

Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine.pic.twitter.com/jwxXRABjf6 — Dragan Čović (@Dragan_Covic)February 19, 2026

Podjsetimo, Tompson je u Širokom Brijegu u petak (13. februar) održao koncert, na kojem je izveo pjesmu "Bojna Čavoglave" uz ustaški pozdrav "Za dom spremni!", koji je publika zajedno sa njim uglas uzvikivala.

Nastup u dvorani "Pecara" obilovao je ikonografijom, simbolima zloglasne Nezavisne Države Hrvatske i aluzijama na ratne devedesete.