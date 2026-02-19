logo
"Ugodan susret s dragim prijateljem": Dragan Čović ugostio Tompsona

Autor Haris Krhalić
Lider HDZ-a Dragan Čović objavio fotografiju sa Markom Perkovićem Tompsonom.

Dragan Čović i Marko Perković Tompson Izvor: X/Dragan Čović

Lider HDZ-a Dragan Čović ugostio je kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u sjedištu HDZ-a u Mostaru.

"Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine", napisao je Čović uz zajedničku fotografiju.

Podjsetimo, Tompson je u Širokom Brijegu u petak (13. februar) održao koncert, na kojem je izveo pjesmu "Bojna Čavoglave" uz ustaški pozdrav "Za dom spremni!", koji je publika zajedno sa njim uglas uzvikivala.

Nastup u dvorani "Pecara" obilovao je ikonografijom, simbolima zloglasne Nezavisne Države Hrvatske i aluzijama na ratne devedesete.

Tagovi

Dragan Čović Marko Perković Tompson HDZ BiH

Darko

Hrvatima treba uvesti sankcije

