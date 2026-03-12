logo
Napad dronom u Dubaiju: Oštećen luksuzni neboder (Foto/Video)

Napad dronom u Dubaiju: Oštećen luksuzni neboder (Foto/Video)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Neidentifikovani dron oštetio je luksuzni neboder u Dubaiju, gdje je nakon udara izbio požar koji je brzo ugašen. Porijeklo drona za sada nije poznato.

Misteriozni dron pogodio neboder u Dubaiju Izvor: X/@OSINTWarfare

Neidentifikovani dron sinoć je oštetio luksuzni neboder u Dubaiju, u području Creek Harbour, saopštile su lokalne vlasti. Prema saopštenju kancelarije za medije vlade Dubaija, dron je tokom noći pao na zgradu u tom luksuznom obalskom dijelu grada sjeverno od centra.

U udaru je izbio požar koji su vatrogasci ubrzo ugasili, u incidentu niko nije povređen. Za sada se ne zna odakle je dron došao.

Iran je tokom noći izveo nove napade na ciljeve u Iraku, Bahreinu i Omanu, što je izazvalo požare na više energetskih postrojenja i luka u regionu. U Iraku su zapaljena dva tankera u blizini južne luke Basra, zbog čega su vlasti obustavile rad naftnih terminala u zemlji. Većina članova posade je spasena, ali je jedna osoba poginula.

Tagovi

dron Dubai Iran napad

