Akcija sarajevske policije: Pao bjegunac za kojim je tragao Sud u Sokocu

Izvor: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Pripadnici Policijske uprave (PU) Novo Sarajevo uhvatili su bjegunca.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), riječ je o K. G. (43) iz Sarajeva.

Sarajlija je uhapšen u utorak u 14.30 sati u ulici Grbavička, opština Novo Sarajevo, na osnovu centralne potrage Osnovnog suda Sokolac.

Iz sarajevske policije su precizirali da se 43-godišnjak tražio zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a osumnjičeni je predat u daljnju nadležnost Sudske policije Istočno Sarajevo.

(Mondo/Oslobodjenje)