Velika policijska akcija u tri države: Mađarska, Srbija i Rumunija tragaju za sedmero nestale djece

Policija u mađarskom gradu Makô, koji se nalazi blizu granice sa Srbijom, pokrenula je veliku potragu za sedmero djece koja su nestala 7. marta.

Sva djeca imaju isto prezime. U početku je prijavljen nestanak petero braće i sestara, ali je ubrzo utvrđeno da je nestalo još dvoje djece. Najmlađe dijete ima dvije godine, a najstarije 12 godina.

Okolnosti njihova nestanka još nisu razjašnjene, a policija pokušava utvrditi kako je moguće da su sva djeca nestala u isto vrijeme, piše Blikk.hu.

Mađarska policija objavila je imena i godine sedmero djece koja se prezivaju Rostás. Većina njih živjela je kod hranitelja ili u ustanovama koji brinu o djeci.

Osim djece na listu nestalih osoba dodano je i ime Erzsébet Anite Papp (39), a medij piše kako je moguće da je ona povezana s nestankom djece. Policija, međutim, nije željela iznositi detalje o slučaju kako ne bi ugrozila potragu i zbog zaštite privatnosti maloljetne djece, prenosi Dnevnik.hr.

Obljavljeno je kako policija provodi veliku akciju na području Mađarske, Srbije i Rumunije, kako bi se djeca što prije pronašla.

"Djeca su možda nestala iz domova ili od udomitelja. Iako nije potpuno jasno koja je njihova poveznica sa pomenutom ženom, istraga upućuje na to da ih je možda odvela", rekao je penzionisani detektiv Atila Molnar.

Policija ističe kako je brza reakcija ključna jer se radi o vrlo maloj djeci koja su podložna opasnostima.

Građani koji prepoznaju djecu ili ženu te imaju bilo kakve informacije o njima, mogu se javiti lično u postaju u gradu Makó, nazvati policiju na broj +36(62)511-260 ili anonimni “Telefon za svjedoke” na broj 06-80-555-111. Hitni broj je 112.