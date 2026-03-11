Rasprava Stanivukovića i Minića ispred Vlade: Gradonačelnik organizovao pres, premijer se pridružio

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković održao je danas konferenciju za medije ispred zgrade Vlade Republike Srpske, kritikujući, kako kaže, neefikasnu reakciju institucija na talas poskupljenja izazvan sukobima na Bliskom istoku.

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković organizovao je konferenciju za medije, povodom, kako tvrdi, izostanka reakcije institucija na rast cijena izazvan sukobima na Bliskom istoku.

Konferencija je održana ispred Vlade Republike Srpske.

„Ono što brine cijeli brdoviti Balkan pa tako i Republiku Srpsku cijene energenata i generalno troškova života, a u ovom trenutku možemo reći i nefikasna Vlada RS. Vlada koja voli svoje stanovnike treba bolje i brže da reaguje. Vidjeli smo reakciju iz SNSD-a na ukidanje akciza što je za njih neprihvatljivo“, započeo je Stanivuković, a onda se osvrnuo na robne rezerve RS.

„Pravo pitanje je šta je sa robnim rezervama. Ono što je ostava za jednu kuću, to su robne rezerve za jednu zemlju. Nažalost to kod nas se postoji od 2017. godine. Imali smo rezerve od 30 miliona i mi smatramo da to treba da se pokrene.“

Ponudio je saradnju Banjaluke u uspostavljanju robnih rezervi, a onda pomenuo kako BiH nema akcize na "vejp" i predložio se da na to i žestoka pića uvedu, odnosno povećaju akcize, a da se privremeno smanje akcize na gorivo.

Stanivuković je ponudio tri mjere koje predlaže: formiranje robnih rezervi, privremeno ukidanje akciza na gorivo i ograničavanje marže na proizvode.

Stanivuković je dodao kako je potrebno početi govoriti o diferenciranih stopa pdv-a, odnosno smanjivanje i ukidanje poreza na hranu, lijekove, ortopedska pomagala...

Stanivuković je ovom prilikom donio i dvije korpe sa namirnicima kojima je slikovito prikazao šta se nekad moglo kupiti za 100 KM prije pet godina, a šta sad. Takođe, Stanivuković je donio i paletu hrane za osnivanje novih robnih rezervi.

Premijer Minić se pojavio na presu

Stanivukovića je na konferenciji za medije ispred zgrade Vlade iznenadio premijer Savo Minić pošto je došao sa nekoliko ministara. Minić je iskoristio priliku i odmah odgovorio Stanivukoviću koji mu je i uručio inicijativu za privremeno ukidanje akciza na gorivo.

„Vlada aktivno radi na problemima koji su nastali sukobima na Bliskom istoku, a tiču se energenata. Jedino što je do sada urađeno u EU jeste da je Hrvatska ograničila cijenu dizela. Međunardona agencija nijedno slovo nije uradila. Srbija produžila uredbu do 13. marta. Gorivo u Srpskoj je jeftnije od okruženja i imamo dovoljno energenata. Nema nikakvih problema“, rekao je Minić

Što se tiče robnih rezervi, Minić kaže kako one nisu dovoljan odgovor na krizu.

„Slažem se da trebaju da postoje, ali robne rezerve ni jedne države nikad nisu bile dovoljne za odgovor na kirznu situaciju. Služe da neko ne bude gladan, a u Srpskoj niko nije gladan. Na Vladi sutra idu odluke oko organičenja marži i ostale koje se tiču odgovora na krizu“, rekao je Minić.

Nije, kaže, izašao ispred Vlade da se pravda.

„Na trotoaru nema smisla pričati. Gradonačelnik prvo treba da "počisti" svoje dvorište. Dobro znate kakav sam stav do sada imao i prema gradonačelniku i prema Banjaluci. Svaki put je bila saradnja bez suvišnih riječi koje bi mogle da naruše odnose. Međutim, moram početi ovako, kao što reče gradonačelnik kada su stari učili svoje da funkcionišu i kada je pričao oko špajza, ja sam prvo kao domaćin vidio da je neka larma oko kuće, izašao sam da vidim šta je i vidio da je konferencija za štampu. Isto tako kažu svoju stari, prvo se poradi u svom dvorištu pa se ide kod komšije.“