Stanivuković predlaže mjere za ublažavanje rasta cijena: Akcize, robne rezerve i ograničenje marži

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS-a, Draško Stanivuković, predstavio je set mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica globalnih sukoba i rasta cijena energenata, upozoravajući da institucije moraju reagovati pravovremeno kako bi zaštitile građane i privredu.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Stanivuković je istakao da svijet već nekoliko godina živi u uslovima krize, počevši od pandemije virusa "COVID-19", zatim rata u Ukrajini, pa sve do aktuelnih sukoba na Bliskom Istoku, koji snažno utiču na globalno tržište i rast cijena.

„Poremećaji na tržištu, rast cijena nafte i nestabilnost na globalnom nivou direktno se odražavaju i na građane Republike Srpske“, rekao je Stanivuković.

On je naglasio da je cijena barela nafte u kratkom periodu porasla sa 68 na gotovo 100 dolara, što predstavlja rast od oko 47 odsto, te da se to već odražava na cijene goriva. Kako je naveo, dizel koji je koštao oko 2,50 KM već se približio cijeni od tri marke.

„To nije samo pitanje cijene goriva. Hljeb se prevozi tim gorivom, brašno se prevozi tim gorivom, svaka roba koju koristimo u svakodnevnom životu dolazi do prodavnica uz trošak transporta. To znači da će rast cijene goriva izazvati lančano poskupljenje gotovo svih proizvoda“, upozorio je on.

Stanivuković je istakao da do sada nije bilo konkretnih reakcija ni od Vlade Republike Srpske ni od Savjeta ministara BiH, te da je, kako je naveo, ključno reagovati preventivno.

„Kada reakcija kasni, onda su posljedice već vidljive i najčešće ih najviše osjete građani“, rekao je Stanivuković.

Kao prvu mjeru, PSS predložio je izmjene Zakona o akcizama u BiH. Prema njegovim riječima, predložene izmjene omogućile bi Savjetu ministara da u kriznim situacijama privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo, kako bi se ublažio rast cijena.

Druga mjera odnosi se na donošenje zakona o robnim rezervama Republike Srpske.

Stanivuković je podsjetio da je preduzeće koje je upravljalo robnim rezervama otišlo u stečaj još 2017. godine, te da Republika Srpska danas nema mehanizam kojim bi mogla intervenisati u slučaju nestašica ili naglog rasta cijena.

„Robne rezerve znače da država ima skladišta osnovnih životnih namirnica i da u slučaju krize može intervenisati na tržištu, smanjiti pritisak na cijene i obezbijediti stabilno snabdijevanje“, objasnio je on.

Kao primjer naveo je situaciju u poljoprivredi, gdje je maloprodajna cijena mlijeka u proteklih pet godina porasla za više od 60 odsto, dok otkupna cijena za poljoprivrednike nije rasla istim tempom.

„Imamo situaciju da je cijena mlijeka u prodavnicama značajno porasla, a da poljoprivrednik od toga nema korist. Sa robnim rezervama država bi mogla otkupljivati viškove i stabilizovati tržište“, rekao je Stanivuković.

Treća predložena mjera odnosi se na privremeno ograničavanje marži na osnovne životne namirnice. Kako je naveo, inflacija u Republici Srpskoj je u posljednjem periodu iznosila oko 4,3 odsto, dok su cijene pojedinih proizvoda značajno više porasle.

Prema podacima koje je iznio, cijena hljeba u proteklim godinama porasla je za oko 70 odsto, mlijeka za više od 60 odsto, pilećeg mesa za više od 50 odsto, dok je cijena pirinča povećana za skoro 47 odsto.

„Predlažemo da se privremeno ograniče i veleprodajne i maloprodajne marže na dvadeset osnovnih životnih namirnica, kako bi se spriječilo nekontrolisano poskupljenje“, naglasio je on.

Pored toga, Stanivuković je pozvao i na pojačan inspekcijski nadzor kako bi se spriječile zloupotrebe i neopravdano povećanje cijena.

„Ovo nije kritika bilo koga, već poziv na zajednički rad. Naš cilj je da zaštitimo građane i privredu. Ako sva tri nivoa vlasti urade svoj dio posla, građani neće osjetiti posljedice krize“, poručio je Stanivuković.

On je dodao da je i Grad Banjaluka spreman da se uključi u proces formiranja robnih rezervi i da pruži podršku svim mjerama koje će doprinijeti stabilizaciji tržišta i zaštiti životnog standarda građana.

Narodni poslanik, Bojan Kresojević naveo je da garancija za sigurnost jednog naroda jeste postojanje robnih rezervi.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

"Još prošle godine poslanici PSS govoreći o sposobnosti Srpske ukazivali su na potrebu uspostavljanja robnih rezervi", rekao je Kresojević.

Vlast koju predvodi SNSD, kaže on, je tadašnje "Robne rezerve" dovela u stečaj.

"Svaka odgovorna vlast ima robne rezerve, i ovo što predlažemo je da se zakaže posebna sjednica NSRS i da se donese jedan ovakav zakon i uspostavi jedan ovakav mehanizam", rekao je Kresojević.

(Mondo)