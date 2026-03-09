Sastanak u Banjaluci: Prevoznici i Vlada RS traže rješenja

Predsjednik Vlade RS Savo Minić danas je razgovarao sa predstavnicima Konzorcijuma „Logistika BiH“, Privredne komore RS, Unije poslodavaca RS i direktorima firmi „Sportek“, „Celeks“ i „Kolektor CCL“ o problemima prevoznika i mogućim posljedicama blokada graničnih prelaza

Izvor: Vlada RS

Premijer Minić poručio je da Vlada stoji na raspolaganju prevoznicima i da će primijeniti sve mehanizme u svojoj nadležnosti kako bi transportna preduzeća nesmetano nastavila poslovanje.

Naglasio je da resorna ministarstva i zajedničke institucije BiH moraju aktivno učestvovati u pronalaženju rješenja te da bi blokade graničnih prelaza nanijele štetu privredi RS.

Predstavnici Konzorcijuma „Logistika BiH“ zahvalili su na konstruktivnom razgovoru i istakli potrebu za institucionalnom podrškom u rješavanju problema prevoznika. Saglasni su i predstavnici preduzeća, Unije poslodavaca i Privredne komore da bi obustave transporta robe izazvale velike gubitke i da je hitno potrebno pronaći rješenje kako bi poslovanje bilo normalizovano.

Sastanku su prisustvovali i ministri privrede i preduzetništva Radenko Bubić, saobraćaja i veza Zoran Stevanović i unutrašnjih poslova Željko Budimir.