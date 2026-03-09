logo
Turska rasporedila borbene avione na Kipar: Najavljuje dodatne mjere ako bude potrebno

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Turska je na Sjeverni Kipar rasporedila šest aviona F-16 i sisteme protivvazdušne odbrane, uz upozorenje da mogu preduzeti dodatne mjere u zavisnosti od razvoja situacije.

Turska rasporedila borbene avione na Kipar Izvor: Youtube/AI MASTER

Turska je rasporedila šest aviona F-16 i sisteme protivvazdušne odbrane na Sjeverni Kipar. Tursko Ministarstvo odbrane dodalo je da, ako bude potrebno, mogu biti preduzete dodatne mjere, u zavisnosti od razvoja situacije, prenosi Clash Report.

Prošle nedjelje dron je pogodio britansku vazduhoplovnu bazu dok je rat između Irana, SAD i Izraela eskalirao. Izvor iz turskog Ministarstva odbrane rekao je u subotu da se razmatra raspoređivanje ovih letjelica.

Sve vijesti o napadu Izraela i Amerike na Iran čitajte u našem blogu uživo.

(Mondo.rs)

