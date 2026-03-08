Emirati objavili snimak obaranja iranskih dronova: "U napadu ispaljeno skoro 1.400 dronova" (Video)

Ministarstvo odbrane Ujedinjeni Arapski Emirati objavilo je snimke na kojima se vidi kako njihovo ratno vazduhoplovstvo presreće i uništava iranske dronove iznad mora.

Izvor: X/@Johnl1465045L/Printscreen

Snimci koje je objavilo Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata prikazuju kako Ratno vazduhoplovstvo UAE obara iranske dronove iznad vode.

Prema navodima ministarstva, UAE su otkrili stotine raketa i skoro 1.400 dronova - od kojih je velika većina uništena. Ujedinjeni Arapski Emirati su u nedjelju saopštili da se nalaze u "stanju odbrane" zbog iranskih napada dronova i raketa.

Emirati aircraft intercept Iranian drones 0803026

UAE's Ministry of Defense publishes footage showing the its air defences intercepting and destroying Iranian UAVs that attempted to target the country.pic.twitter.com/iZyJD2l7hD — john l (@Johnl1465045L)March 8, 2026

Ministarstvo spoljnih poslova UAE je u saopštenju navelo da je "brutalni i ničim izazvani iranski napad" uključivao lansiranje više od 1.400 raketa i dronova usmerenih na "infrastrukturu i civilne objekte" u zemlji i da je rezultirao smrtnim slučajevima i povredama civila.

Napadi "predstavljaju flagrantno kršenje međunarodnog prava, Povelje UN i suvereniteta i teritorijalnog integriteta UAE i pretnju bezbjednosti i stabilnosti zemlje", saopštilo je ministarstvo.

UAE "ne žele da budu uvučeni u sukobe ili eskalaciju", saopštilo je ministarstvo, ističući da UAE "zadržavaju puno pravo da preduzmu sve neophodne mere kako bi zaštitili svoj suverenitet, nacionalnu bezbednost i teritorijalni integritet... u skladu sa međunarodnim pravom i Poveljom UN".

Regionalna eskalacija se rasplamsala otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija, a preko 10.000 je ranjeno.

Teheran je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima usmjerenim na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke vojne jedinice.