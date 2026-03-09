logo
"Oni pokušavaju da drže svijet kao taoca": Rubio otkrio zašto SAD napadaju Iran

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Američki državni sekretar Marko Rubio optužio je Iran da pokušava da "drži sviet kao taoca" svojim uzvratnim napadima i poručio da Sjedinjene Američke Države napreduju ka ostvarenju ratnih ciljeva.

Rubio otkrio zašto SAD napadaju Iran Izvor: Profimedia/AA/ABACA/Abaca Press

"Mislim da sada svi vidimo kakvu pretnju ovaj klerikalni režim predstavlja za region i za svijet. Oni pokušavaju da drže svijet kao taoca", rekao je Rubio na događaju u Stejt departmentu.

Rubio je naveo da su SAD "na dobrom putu" da unište sposobnost Irana da prijeti susednim državama i svijetu raketama.

Dodao je da je cilj nastavka vazdušnih udara na Iran i uništavanje iranskih balističkih raketa, kao i kapaciteta te zemlje da ih proizvodi i lansira.

"Na dobrom smo putu da ostvarimo taj cilj", rekao je Rubio, dodajući da se to sprovodi "uz ogromnu silu i izuzetnu preciznost".

Uništavanje iranskih raketa i vojne infrastrukture

Američki zvaničnici tvrde da žele da smanje ili unište iransku sposobnost da lansira balističke rakete i napada susedne države i američke baze u regionu.

Cilj vazdušnih udara je, prema Vašingtonu, da se uništi:

  • zaliha balističkih raketa
  • fabrike koje ih proizvode
  • lansirni sistemi.

Sprečavanje razvoja nuklearnog oružja

Jedan od glavnih razloga koji SAD godinama navode jeste iranski nuklearni program. Američke snage su napadale i nuklearne objekte u Fordou, Natanzu i Isfahanu kako bi usporile razvoj nuklearnog oružja.

SAD tvrde da žele da spreče Iran da dođe do uranijuma za nuklearno oružje.

Iran i proiranske trupe napadale su američke baze i vojnike u Iraku, Siriji i Persijskom zalivu, pa Vašington tvrdi da reaguje i zbog bezbjednosti svojih trupa.

Širi geopolitički sukob

Iran ima snažan uticaj u regionu kroz saveznike i milicije (Hezbolah, Huti, razne milicije u Iraku), što SAD i njihovi partneri smatraju prijetnjom stabilnosti Bliskog istoka.

 (Euronews/AP News/Mondo) 

Marko Rubio SAD Iran

