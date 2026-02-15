logo
Marko Rubio u Budimpešti: U fokusu sukob u Ukrajini

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Američki državni sekretar Marko Rubio stigao je sinoć u Budimpeštu, a danas će se sastati sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom.

Marko Rubio u Budimpešti Izvor: Shutterstock

"Naš sastanak biće fokusiran na unapređenje mira (u Ukrajini) i jačanje mađarsko-američkih odnosa", objavio je Sijarto na "Iksu".

On je objavio sliku na kojoj zamjenik mađarskog ministra spoljnih poslova Levente Mađar pozdravlja Rubija po njegovom dolasku u Budimpeštu. 

Sijarto je napisao i da je američki predsjednik Donald Tramp uložio ozbiljne napore da vrati mir u Ukrajinu, ali se, kako je naveo, iz Brisela, Berlina i drugih evropskih prijestonica ti napori stalno potkopavaju.

"Stav Mađarske je od početka jasan - radimo za mir i držimo Mađarsku podalje od rata kako bismo garantovali bezbjednost naše zemlje", poručio je Sijarto.

(Srna/Mondo)

