Marko Rubio u Budimpešti: U fokusu sukob u Ukrajini

Američki državni sekretar Marko Rubio stigao je sinoć u Budimpeštu, a danas će se sastati sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom.

Izvor: Shutterstock

"Naš sastanak biće fokusiran na unapređenje mira (u Ukrajini) i jačanje mađarsko-američkih odnosa", objavio je Sijarto na "Iksu".

.@SecRubiohas just landed in Budapest. Our meeting tomorrow will focus on advancing peace and strengthening Hungarian-American relations.@realDonaldTrumphas made serious efforts to bring peace back to Ukraine, yet from Brussels, Berlin and other European capitals these…pic.twitter.com/4pEfoguBOy — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto)February 15, 2026

On je objavio sliku na kojoj zamjenik mađarskog ministra spoljnih poslova Levente Mađar pozdravlja Rubija po njegovom dolasku u Budimpeštu.

Sijarto je napisao i da je američki predsjednik Donald Tramp uložio ozbiljne napore da vrati mir u Ukrajinu, ali se, kako je naveo, iz Brisela, Berlina i drugih evropskih prijestonica ti napori stalno potkopavaju.

"Stav Mađarske je od početka jasan - radimo za mir i držimo Mađarsku podalje od rata kako bismo garantovali bezbjednost naše zemlje", poručio je Sijarto.

(Srna/Mondo)