Rubio: Stranci koji su slavili ubistvo Čarlija Kirka neće dobiti američku vizu

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, Marko Rubio izjavio je da će biti uskraćene vize svim stranim državljanima koji su slavili ubistvo političkog aktiviste Čatrlija Kirka.

Govoreći u Izraelu, gdje boravi u zvaničnoj posjeti, Rubio je poručio da Amerika „ne želi ljude koji slave ubistvo nekoga samo zbog onoga što je govorio“.

„Zašto bismo dali vizu nekome ko misli da je dobro što je neko ubijen na javnom mjestu? To je za mene logično“, rekao je Rubio.

On je dodao da su određene vize već poništene, ali da „nije siguran“ da li se to odnosi i na osobe koje su već stigle na tlo SAD-a.

„Ne postoji manjak idiota na svijetu koji su odlučili da je odlična ideja da neko bude ubijen. Takve ne želimo u našoj zemlji“, naglasio je američki državni sekretar.

Rubio je istakao i da smatra kako je „veoma loše“ što ima i građana SAD-a koji odobravaju ovo ubistvo.

