Blanuša o odluci CIK-a: Ponavljanje izbora potvrda organizovane krađe, tražimo odgovornost svih učesnika

Kandidat SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša izjavio je da je odluka Centralne izborne komisije (CIK) o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta potvrda tvrdnji opozicije da je izborni proces bio ozbiljno narušen i obilježen organizovanom krađom.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Blanuša je poručio da je, kako je naveo, režim još jednom pokušao da prevari i ponizi građane Republike Srpske, ali da su ovog puta, prema njegovim riječima, uhvaćeni na djelu. Istakao je da insistira na tome da svi počinioci i nalogodavci izborne krađe budu strogo kažnjeni.

"Građani su željni pravde i zaslužili su da žive u državi koja ih neće lagati i obmanjivati na svakom koraku i držati u vječnoj neizvjesnosti", rekao je Blanuša.

Govoreći o odluci CIK-a, Blanuša je naglasio da ona potvrđuje sve ono na šta su upozoravali nakon izbora održanih 23. novembra. Prema njegovim riječima, krađa se dešavala na svim nivoima – od krađe identiteta i glasanja u ime ljudi koji nisu izašli na izbore, do nepravilnosti tokom brojanja glasova.

On je ponovio stav da izborni proces neće biti završen dok se ne ponove izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima, te pozvao CIK da donese novu odluku i omogući ponavljanje izbora na svim biračkim mjestima u ovim gradovima.

"Ovo je bila organizovana krađa, o čemu govore i podaci do kojih je došao CIK. Ovi gradovi već tradicionalno služe režimu da se ruga volji naroda", poručio je Blanuša.

Dodao je da podaci pokazuju da su rezultati nakon poništavanja izbora na 136 biračkih mjesta značajno drugačiji.

"Prema najnovijim podacima, bez rezultata sa poništenih biračkih mjesta mi vodimo i imamo više od šest hiljada glasova prednosti. Sada svi zajedno moramo da odbranimo pobjedu i volju naroda", rekao je Blanuša.

On je ocijenio da će ponovljeni izbori predstavljati svojevrsni referendum između, kako je naveo, stalnog ponižavanja i neizvjesnosti s jedne strane, te pravde i dostojanstvenog života s druge.

Na kraju je poručio da "režim neće odustati od pokušaja krađe kako bi sačuvao privilegije", ali je građanima garantovao da na ponovljenim izborima nijedan glas neće biti zloupotrijebljen i da će, kako je zaključio, konačno pobijediti pravda.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija donijela je juče odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.