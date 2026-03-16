Tokom dana sunčano, večeras naoblačenje

U BiH će danas biti sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa juga i zapada.

U višim predjelima u Krajini i Hercegovini moguća je slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći se očekuje naoblačenje sa sjevera.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a uveče u Posavini duvaće sjeverni vjetar koji će jačati.

Najviša temperatura vazduha biće od 14 do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Han Pijesak minus tri, Gacko minus dva, Bijeljina, Rudo i Šipovo minus jedan, Višegrad, Drinić, Mrkonjić Grad, Prijedor, Ribnik, Srebrenica i Foča nula, Banjaluka, Bileća, Doboj, Kalinovik, Kneževo, Novi Grad, Srbac i Tuzla jedan, Čemerno, Zenica i Bihać dva, Sarajevo tri, Trebinje sedam i Mostar devet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća nesmetano, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnice u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sve automobile osim za vozila lokalnog stanovništva, hitnih službi i vatrogasna, kojima se dozvoljava saobraćaj u oba smjera do pružnog prelaza.

Za saobraćaj svih motornih vozila označen je alternativni putni pravac Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica.

Obustava će trajati do 30. marta, a kao kraće alternativne pravce, korisnici putničkih automobila mogu koristiti i lokalne puteve na području opštine Šamac koji idu preko Gornjeg Hasića i Tišine.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, saobraćaj je izmijenjen na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, ograničena na 20 kilometara na čas.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušići" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

U toku su radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

