Romantični gest obišao mreže: Mađarski premijer sa cvijećem u rukama čekao partnerku na aerodromu

Mađarski premijer Peter Mađar postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je proteklog vikenda snimljen na aerodromu Ferenc List sa cvijećem u rukama. Političar je na aerodromu uhvaćen u nedjelju, u zoni dolazaka, a snimio ga je drugi putnik koji je video snimak objavio na TikToku.
Video prikazuje premijera koji strpljivo čeka sa buketom cvijeća, dok mu građani u međuvremenu prilaze sa željom da se fotografišu s njim. Mađar je rado pristao na njihove zahtjeve i bio je ljubazan prema svima, kako pišu tamošnji mediji.
Nedugo zatim u aerodrom je stigla njegova partnerka Ilona Sabo, kojoj je Peter poklonio cvijeće. Premijer je uzeo njen kofer i zajedno su napustili aerodrom.
Viralan video snimak privukao je veliku pažnju javnosti, posebno zato što u posljednje vrijeme kruže glasine o njihovom raskidu. Međutim, Mađar je brzo demantovao te glasine i rekao: "Nismo raskinuli, i dalje sjedi pored mene." Video sa aerodroma dodatno je potvrdio njegovu izjavu da im u ljubavi i dalje cvjetaju ruže.