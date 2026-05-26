Romantični gest obišao mreže: Mađarski premijer sa cvijećem u rukama čekao partnerku na aerodromu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Mađarski premijer Peter Mađar postao je viralan nakon što je snimljen na aerodromu Ferenc List sa buketom cveća, dok je čekao partnerku Ilonu Sabo.

Mađarski premijer Peter Mađar hit na TikToku: Sa cvijećem na aerodromu srušio glasine o raskidu

Mađarski premijer Peter Mađar postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je proteklog vikenda snimljen na aerodromu Ferenc List sa cvijećem u rukama. Političar je na aerodromu uhvaćen u nedjelju, u zoni dolazaka, a snimio ga je drugi putnik koji je video snimak objavio na TikToku.

Video prikazuje premijera koji strpljivo čeka sa buketom cvijeća, dok mu građani u međuvremenu prilaze sa željom da se fotografišu s njim. Mađar je rado pristao na njihove zahtjeve i bio je ljubazan prema svima, kako pišu tamošnji mediji.

Nedugo zatim u aerodrom je stigla njegova partnerka Ilona Sabo, kojoj je Peter poklonio cvijeće. Premijer je uzeo njen kofer i zajedno su napustili aerodrom.

Viralan video snimak privukao je veliku pažnju javnosti, posebno zato što u posljednje vrijeme kruže glasine o njihovom raskidu. Međutim, Mađar je brzo demantovao te glasine i rekao: "Nismo raskinuli, i dalje sjedi pored mene." Video sa aerodroma dodatno je potvrdio njegovu izjavu da im u ljubavi i dalje cvjetaju ruže.

