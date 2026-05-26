Banjaluka domaćin Evropskog prvenstva u raftingu: Trodnevna obustava saobraćaja u kanjonu Tijesno

Banjaluka će u periodu od 27. do 30. maja 2026. godine biti domaćin Evropskog prvenstva u raftingu „ERC Banja Luka – Vrbas 2026“.

Kako bi se omogućilo nesmetano održavanje prvenstva i osigurala bezbjednost svih učesnika, na snazi će biti izmijenjeni režim odvijanja saobraćaja.

Organizator Rafting klub „Kanjon“ naglašava da su obustave svedene na najmanju moguću mjeru kako bi se ublažio uticaj na lokalno stanovništvo, te tranzitni putnički i teretni saobraćaj.

Na zahtjev organizatora, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovešće obustavu saobraćaja prema sljedećem rasporedu:

"Potpuna obustava saobraćaja na Magistralnom putu Banja Luka – Jajce, na lokalitetu „Tijesno“, biće na snazi u periodu od 27. do 30. maja 2026. godine. Obustava saobraćaja za sva vozila se odnosi na dio magistralnog puta M-I 101, na dijelu od raskrsnice magistralnog puta M-I 101 i regionalnog puta R-I 2107 u mjestu Karanovac do raskrsnice magistralnog puta M-I 101 i lokalnog puta u Krupi na Vrbasu", naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.

Navode da će saobraćaj biti potpuno obustavljen za sva vozila, osim za autobuse na linijama Banja Luka – Bočac i Banja Luka – Agino Selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, te vozila hitnih službi i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije, u sljedećim terminima:

27. maj (srijeda) – od 10.00 do 16.00 časova

28. maj (četvrtak) – od 09.30 do 19.00 časova

29. maj (petak) – od 08.00 do 19.30 časova

30. maj (subota) – od 14.00 do 00.00 časova

Tokom održavanja Prvenstva, saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Banja Luka – Čađavica – Mrkonjić Grad i Crna Rijeka – Mrkonjić Grad.

Preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na osnovu postavljene saobraćajne signalizacije i uz fizičko obezbjeđenje pripadnika MUP-a Republike Srpske.

