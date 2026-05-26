logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka domaćin Evropskog prvenstva u raftingu: Trodnevna obustava saobraćaja u kanjonu Tijesno

Banjaluka domaćin Evropskog prvenstva u raftingu: Trodnevna obustava saobraćaja u kanjonu Tijesno

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Banjaluka će u periodu od 27. do 30. maja 2026. godine biti domaćin Evropskog prvenstva u raftingu „ERC Banja Luka – Vrbas 2026“.

česi rafting Izvor: Garrick Cameron/Garrick Cameron 2024

Kako bi se omogućilo nesmetano održavanje prvenstva i osigurala bezbjednost svih učesnika, na snazi će biti izmijenjeni režim odvijanja saobraćaja.

Organizator Rafting klub „Kanjon“ naglašava da su obustave svedene na najmanju moguću mjeru kako bi se ublažio uticaj na lokalno stanovništvo, te tranzitni putnički i teretni saobraćaj.

Na zahtjev organizatora, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovešće obustavu saobraćaja prema sljedećem rasporedu:

"Potpuna obustava saobraćaja na Magistralnom putu Banja Luka – Jajce, na lokalitetu „Tijesno“, biće na snazi u periodu od 27. do 30. maja 2026. godine. Obustava saobraćaja za sva vozila se odnosi na dio magistralnog puta M-I 101, na dijelu od raskrsnice magistralnog puta M-I 101 i regionalnog puta R-I 2107 u mjestu Karanovac do raskrsnice magistralnog puta M-I 101 i lokalnog puta u Krupi na Vrbasu", naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.

Navode da će saobraćaj biti potpuno obustavljen za sva vozila, osim za autobuse na linijama Banja Luka – Bočac i Banja Luka – Agino Selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, te vozila hitnih službi i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije, u sljedećim terminima:

27. maj (srijeda) – od 10.00 do 16.00 časova
28. maj (četvrtak) – od 09.30 do 19.00 časova
29. maj (petak) – od 08.00 do 19.30 časova
30. maj (subota) – od 14.00 do 00.00 časova

Tokom održavanja Prvenstva, saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Banja Luka – Čađavica – Mrkonjić Grad i Crna Rijeka – Mrkonjić Grad.

Preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na osnovu postavljene saobraćajne signalizacije i uz fizičko obezbjeđenje pripadnika MUP-a Republike Srpske.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka rafting obustava saobraćaja saobraćaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ