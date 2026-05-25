Zabrinjavajući podaci MUP-a RS: Vršnjačko nasilje u porastu, najviše slučajeva među osnovcima

Prema podacima iz izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2025. godinu, evidentirano je 90 slučajeva vršnjačkog nasilja, što predstavlja povećanje od 21,6 odsto u odnosu na prethodni period.

Policijski službenici su nadležnim tužilaštvima podnijeli 33 izvještaja protiv 51 maloljetnika zbog osnova sumnje da su počinili 37 krivičnih djela.

Među njima je sedam krivičnih djela teška tjelesna povreda, 16 tjelesna povreda, jedno nasilničko ponašanje, jedno polno nasilje i 12 ostalih krivičnih djela.

Pored toga, u 13 slučajeva vršnjačkog nasilja podneseni su izvještaji tužilaštvima o preduzetim mjerama i radnjama, u 14 slučajeva pokrenuti su prekršajni postupci protiv 30 maloljetnika, dok je 30 slučajeva riješeno u okviru školskih ustanova.

Najviše nasilja među dječacima

Prema izvještaju, vršnjačko nasilje počinilo je ukupno 150 maloljetnika, od čega 132 dječaka i 18 djevojčica. Od njih, 76 su učenici osnovnih škola, a 74 srednjih škola.

Nasilje je izvršeno nad 128 vršnjaka, među kojima je 104 dječaka i 24 djevojčice. Od žrtava, 79 su učenici osnovnih, a 49 srednjih škola.

U ovim događajima sedam maloljetnika zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 38 lakše povrijeđeno. Takođe, dva maloljetnika bila su izložena uznemiravanju putem interneta, stoji u izvještaju MUP-a RS.

Najčešći oblici nasilja

Prema podacima i dosadašnjoj praksi, najčešći oblici vršnjačkog nasilja uključuju fizičke sukobe u školskim dvorištima i hodnicima, prijetnje i vrijeđanje među učenicima, kao i sve prisutnije elektronsko nasilje putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje.

Među čestim situacijama su tuče tokom odmora ili nakon nastave, snimanje sukoba i objavljivanje na društvenim mrežama, psihičko maltretiranje i izopštavanje iz društva, prijetnje putem interneta i mobilnih aplikacija.

Stručnjaci već godinama upozoravaju da vršnjačko nasilje ostavlja ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje djece i mladih, te naglašavaju važnost brže reakcije škole, roditelja i institucija.

