logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zabrinjavajući podaci MUP-a RS: Vršnjačko nasilje u porastu, najviše slučajeva među osnovcima

Zabrinjavajući podaci MUP-a RS: Vršnjačko nasilje u porastu, najviše slučajeva među osnovcima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Prema podacima iz izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2025. godinu, evidentirano je 90 slučajeva vršnjačkog nasilja, što predstavlja povećanje od 21,6 odsto u odnosu na prethodni period.

Porast vršnjačkog nasilja u 2025. godini Izvor: SynthEx/Shutterstock

Policijski službenici su nadležnim tužilaštvima podnijeli 33 izvještaja protiv 51 maloljetnika zbog osnova sumnje da su počinili 37 krivičnih djela.

Među njima je sedam krivičnih djela teška tjelesna povreda, 16 tjelesna povreda, jedno nasilničko ponašanje, jedno polno nasilje i 12 ostalih krivičnih djela.

Pored toga, u 13 slučajeva vršnjačkog nasilja podneseni su izvještaji tužilaštvima o preduzetim mjerama i radnjama, u 14 slučajeva pokrenuti su prekršajni postupci protiv 30 maloljetnika, dok je 30 slučajeva riješeno u okviru školskih ustanova.

Najviše nasilja među dječacima

Prema izvještaju, vršnjačko nasilje počinilo je ukupno 150 maloljetnika, od čega 132 dječaka i 18 djevojčica. Od njih, 76 su učenici osnovnih škola, a 74 srednjih škola.

Nasilje je izvršeno nad 128 vršnjaka, među kojima je 104 dječaka i 24 djevojčice. Od žrtava, 79 su učenici osnovnih, a 49 srednjih škola.

U ovim događajima sedam maloljetnika zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 38 lakše povrijeđeno. Takođe, dva maloljetnika bila su izložena uznemiravanju putem interneta, stoji u izvještaju MUP-a RS.

Najčešći oblici nasilja

Prema podacima i dosadašnjoj praksi, najčešći oblici vršnjačkog nasilja uključuju fizičke sukobe u školskim dvorištima i hodnicima, prijetnje i vrijeđanje među učenicima, kao i sve prisutnije elektronsko nasilje putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje.

Među čestim situacijama su tuče tokom odmora ili nakon nastave, snimanje sukoba i objavljivanje na društvenim mrežama, psihičko maltretiranje i izopštavanje iz društva, prijetnje putem interneta i mobilnih aplikacija.

Stručnjaci već godinama upozoravaju da vršnjačko nasilje ostavlja ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje djece i mladih, te naglašavaju važnost brže reakcije škole, roditelja i institucija.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP RS vršnjačko nasilje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ