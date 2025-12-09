Roditelji prijavili zlostavljanje u Mrkonjić Gradu: Tvrde da djeca u školi trpe vršnjačko nasilje duže od godinu dana

Roditelji djece iz Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu tvrde da njihova djeca trpe zlostavljanje i vršnjačko nasilje više od godinu i po dana.

Slučaj policiji škola nije prijavila, ali jesu roditelji tužilaštvu. Očekuju od nadležnih instiutucija da sve ispitaju, kako bi škola bila i ostala bezbjedno mjesto za sve učenike.

Na roditeljskom sastanku, 1. decembra, za roditelje poražavajuća saznanja - majka jedne učenice saopštila je da joj se kćerka povjerila rekavši da joj je žao pojedinih drugara, jer ih drugi dječaci iz 9. razreda muče, objavio je RTRS.

Momir Sladojević, otac je trinestogodišnjeg dječaka, koji je, prema njegovim riječima, zlostavljan više od godinu i po dana.

"Kad god je fizičko, ili ih vode u toalet, pa ih tuku ili ih vode u salu za presvlačenje, dvojica dežuraju a jednog po jednog uvode, tuku, batinaju kaišem, nogama, rukama, svakako ih tuku i maltretiraju", navodi Sladojević.

I Marina i Stevo Јarić kažu da je i njihov sin trpio torturu. Primijetili su, kažu, promjene u ponašanju, kao i modrice zbog kojih su ga vodili ljekaru.

Mnogo puta je hramao, nije mogao da stane na noge i to su bile modrice prevelike, gdje bi on meni govorio da je pao, udario se na biciklo, čak sam ga vodio u Dom zdravlja da slika nogu ali nisam uopšte sumnjao na taj vid zlostavljanja i ponašanja druge djece u školi - naveo je otac zlostavljanog dječaka.

"Prije desetak dana su ga stavili uz radijator, jedni su držali torbu na glavi a drugi su ga tukli, on je nakon toga trebao da ode u učionicu svoju a po izlasku je bio uplakan, crven, stavio je kapu i prikrio lice, da ga njegova sestra u školi ne bi vidjela takvog", dodaje majka.

Potresna ispovijest roditelja, sa suzama u očima, i strahom za djecu prilikom novog odlaska u školu. Prema sadašnjim saznanjima, najmanje petoro djece je zlostavljano.

"Dobio je naređenje da se između sebe šamaraju ako se oni ne šamaraju, onda će ih oni šamarati. Kada je moj Đorđe rekao jednom od tih dječaka da će ga prijaviti, on je njemu rekao "samo me prijavi, obe noge ću ti polomiti"", istakla je Јelena Perić, majka.

Danijel Đurđević, otac jednog zlostavljanog djeteta naveo je da je potrebno ispitati da li postoji još neko nasilje prema djeci.

"Direktorica i dalje negira", dodaje Sladojević.

Direktorka škole Suzana Milić je rekla da ne želi da se oglašava, ali je škola naknadno poslala saopštenje:

"Povodom prijavljenih sumnji na postojanje vršnjačkog nasilja među učenicima ЈU Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad obavještava javnost da škola postupa po Protokolu za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja te prikuplja sve relevantne informacije za odlučivanje o daljem postupanju".

Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, saopštili su da nisu zaprimili prijavu o vršnjačkom nasilju ni od roditelja, ni od škole. Ali jesu, 3. decembra, da su dvije odrasle osobe fizički nasurnule na maloljetna lica.

U Okružnom javnom tužilaštu Banjaluka su potvrdili da je predmet formiran i da će raditi na utvrđivanju osnovanosti podenesene krivične prijave.

Tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, 5.12.2025., zaprimio je prijavu roditelja učenika OŠ "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada, u vezi sa krivičnim djelom Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz člana 149 KZ RS - vaveli su iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Iz resornog ministarstva navode da su za ovaj slučaj saznali, tek 4.decembra, kada ih je kontaktirala ekipa RTRS-a. Načelnik opštine Mrkonjić Grad pozvao je sve nadležne institucije da tačno definišu šta se dešavalo u ovoj školi.

"Ovim putem stavljam se na raspolaganje svim roditeljima i djeci ako im je potrebna bilo kakva pomoć, ovo ne govorim samo kao načelnik nego kao i roditelj", poručio je Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić Grad.

Kada dijete doživljava vršnjačko nasilje, prvi znakovi se često pojavljuju mnogo prije nego što ono smogne snage da o tome progovori.

U tom uzrastu, roditelji nerijetko to pripisuju fazama odrastanja,a djeca, iz straha ili osjećaja srama, vješto prikrivaju ono što ih boli.

"U ponašanju, mogu da se primjete određene promjene ali je pitanje koliko djeca i to kriju kako ne bi zabrinuli roditelje, kako se ne bi otkrilo šta im se to dešava i opet, da li iz straha ili stida, što ne mogu sami da se izbore sa određenim posljedicama", ukazala je Tatjana Marković, psiholog.

Psiholozi kažu da djeca koja doživljavaju zlostavljanje ne trpe samo fizičke povrede, ona se svakodnevno bore s neizvjesnošću, strepnjom, gubitkom povjerenja i traumama koje se mogu protezati duboko u njihovo odrastanje.

Stoga, veoma je važna roditeljska i stručna podrška.

Isto je i za djecu koja su zlostavljači.

