Nasilan ulazak, fizički obračun pa pucnjava: Provalnik ranjen nakon sukoba sa vlasnikom kuće u Trebinju

S.B, koji je jutros povrijeđen u incidentu sa upotrebom vatrenog oružja u trebinjskom naselju Vinogradi, smješten je u Opštu bolnicu Trebinje, gdje su mu konstatovane lakše povrede koje nisu opasne po život, rekao je portparol Okružnog javnog tužilaštva Srđan Vukanović.
Vukanović je za Srnu istakao da će S.B. po izlasku iz Bolnice biti priveden kod postupajućeg tužioca da bi se izjasnio o krivičnim djelima za koja je osumnjičen.
"Prema medicinskoj dokumentaciji kojom trenutno raspolažemo, lice S.B. je pod nadzorom ljekara, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno", kaže Vukanović.
On je novinarima potvrdio da je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave, u ranim jutarnjim časovima izašao na lice mjesta, gdje je izvršen uviđaj.
"Utvrđeno je da je došlo do nasilnog ulaska u objekat u vlasništvu lica iz Trebinja čiji su inicijali Z.T. u Vinogradskoj ulici bb, nakon čega je uslijedio fizički kontakt između vlasnika objekta i lica S.B, kada je došlo do pucanja iz vatrenog oružja", naveo je Vukanović.
Prema njegovim riječima, na osnovu do sada prikupljenih dokaza i izjava, u radnjama lica S.B. stekla su se obilježja krivičnih djela povreda nepovredivosti stana, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i municije.
Vukanović je dodao da se okolnosti koje su dovele do pucnjave i nanošenja povreda još utvrđuju, te da će javnost o daljem toku istrage biti blagovremeno obaviještena.