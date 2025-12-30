logo
Nasilan ulazak, fizički obračun pa pucnjava: Provalnik ranjen nakon sukoba sa vlasnikom kuće u Trebinju

Nasilan ulazak, fizički obračun pa pucnjava: Provalnik ranjen nakon sukoba sa vlasnikom kuće u Trebinju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

S.B, koji je jutros povrijeđen u incidentu sa upotrebom vatrenog oružja u trebinjskom naselju Vinogradi, smješten je u Opštu bolnicu Trebinje, gdje su mu konstatovane lakše povrede koje nisu opasne po život, rekao je portparol Okružnog javnog tužilaštva Srđan Vukanović.

Provalnik ranjen nakon sukoba sa vlasnikom kuće u Trebinju Izvor: RTRS

Vukanović je za Srnu istakao da će S.B. po izlasku iz Bolnice biti priveden kod postupajućeg tužioca da bi se izjasnio o krivičnim djelima za koja je osumnjičen.

"Prema medicinskoj dokumentaciji kojom trenutno raspolažemo, lice S.B. je pod nadzorom ljekara, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno", kaže Vukanović.

On je novinarima potvrdio da je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave, u ranim jutarnjim časovima izašao na lice mjesta, gdje je izvršen uviđaj.

"Utvrđeno je da je došlo do nasilnog ulaska u objekat u vlasništvu lica iz Trebinja čiji su inicijali Z.T. u Vinogradskoj ulici bb, nakon čega je uslijedio fizički kontakt između vlasnika objekta i lica S.B, kada je došlo do pucanja iz vatrenog oružja", naveo je Vukanović.

Prema njegovim riječima, na osnovu do sada prikupljenih dokaza i izjava, u radnjama lica S.B. stekla su se obilježja krivičnih djela povreda nepovredivosti stana, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i municije.

Vukanović je dodao da se okolnosti koje su dovele do pucnjave i nanošenja povreda još utvrđuju, te da će javnost o daljem toku istrage biti blagovremeno obaviještena.

