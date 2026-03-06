Avion "Er Srbije" sa 262 putnika krenuo iz Dubaija za Beograd.
Avion srpske avio-kompanije "Er Srbija" krenuo iz Dubaija za Beograd sa 262 putnika među kojima je i 14 beba. Snimak kratkog obraćanja pilota Peđe Plaskovića i Masimiliana Rainera objavio je "Instagram" profil "Er Srbije".
"Uskoro polećemo iz Dubaija, odakle vraćamo naše građane, Airbusom 330, u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Čast nam je da kao nacionalna kompanija budemo uvijek tu da se nađemo našim građanima i Srbiji. Vidimo se po slijetanju u Beogradu", rekao je jedan od kapetana na ovom letu.
Obratili se piloti "Er Srbije" pred polijetanje iz Dubaija za Beograd: "262 putnika i 14 beba sa nama" (Video)
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.
