Njemačka medijska grupa "Aksel Špringer" pristala je da kupi izdavača britanskog lista "Dejli telegraf" za 575 miliona funti (766 miliona dolara), objavile su relevantne kompanije.
Ovim sporazumom završava se duga saga oko vlasništva nad grupom "Telegraf medija", koja izdaje "Dejli telegraf", konzervativno orijentisan list star 171 godinu i njegova dodatna sedmična izdanja.
Iz kompanije "Aksel Špringer" saopšteno je da će investirati u grupu "kako bi joj omogućio da postane vodeći medij desnog centra u svijetu engleskog govornog područja" i da se brzo i snažno proširi na američko tržište.
"Prije više od 20 godina pokušali smo da kupimo `Telegraf` i nismo uspjeli. Sada nam se san ostvario", rekao je izvršni direktor "Aksel Špringera" Matijas Depfner.
Ta njemačka kompanija posjeduje novine kao što su "Bild" i "Velt", kao i političko- informativnu grupu "Politiko".
Sporazum dolazi nakon godina neizvjesnosti oko budućnosti novina i potiskuje konkurentsku ponudu vlasnika "Dejli mejla" da kupi "Telegraf".
Grupacija "Telegraf", koja je ranije bila u vlasništvu britanske porodice Barkli, stavljena je na prodaju 2023. godine kako bi se pomoglo u otplati porodičnih dugova, podsjeća "Dejli mejl".