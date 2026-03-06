Njemačka medijska grupa "Aksel Špringer" pristala je da kupi izdavača britanskog lista "Dejli telegraf" za 575 miliona funti (766 miliona dolara), objavile su relevantne kompanije.

Izvor: Shutterstock

Ovim sporazumom završava se duga saga oko vlasništva nad grupom "Telegraf medija", koja izdaje "Dejli telegraf", konzervativno orijentisan list star 171 godinu i njegova dodatna sedmična izdanja.

Iz kompanije "Aksel Špringer" saopšteno je da će investirati u grupu "kako bi joj omogućio da postane vodeći medij desnog centra u svijetu engleskog govornog područja" i da se brzo i snažno proširi na američko tržište.

"Prije više od 20 godina pokušali smo da kupimo `Telegraf` i nismo uspjeli. Sada nam se san ostvario", rekao je izvršni direktor "Aksel Špringera" Matijas Depfner.

Ta njemačka kompanija posjeduje novine kao što su "Bild" i "Velt", kao i političko- informativnu grupu "Politiko".

Sporazum dolazi nakon godina neizvjesnosti oko budućnosti novina i potiskuje konkurentsku ponudu vlasnika "Dejli mejla" da kupi "Telegraf".

Grupacija "Telegraf", koja je ranije bila u vlasništvu britanske porodice Barkli, stavljena je na prodaju 2023. godine kako bi se pomoglo u otplati porodičnih dugova, podsjeća "Dejli mejl".