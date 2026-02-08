Nakon masovnih otkaza: Bezos imenovao novog direktora lista Vašington post

Američki list "Vašington post" objavio je da je za vršioca dužnosti generalnog direktora kompanije imenovan Džef D`Onofrio, nekoliko dana nakon što je pokrenut talas otpuštanja.

Izvor: youtube/PersonalFinanceInsider/print screen

D`Onofrio će zamijeniti dosadašnjeg direktora Vila Luisa koji je obavljao tu funkciju u prethode dvije godine.

Razlog njegovog odlaska nije naveden.

Američki mediji prenijeli su ranije ove sedmice da je vlasnik lista milijarder Džef Bezos naredio smanjenje broja zaposlenih za trećinu.

D`Onofrio radi u "Vašington postu" od juna prošle godine, a obavljao je funkciju glavnog komercijalnog direktora. Prethodno je radio za "Raptiv", "Tamblr", "Jahu" i "Gugl".