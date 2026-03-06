logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Tuzli: Pronađeno oko dva kilograma droge i 30.000 KM

Hapšenje u Tuzli: Pronađeno oko dva kilograma droge i 30.000 KM

Autor Haris Krhalić
0

Tuzlak čiji su inicijali H.I. (28) uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno 18 pakovanja opojne droge ukupne težine oko dva kilograma i oko 30.000 KM, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

tuzla novac Izvor: MUP TK

U preteresu ovog lica i stana koji koristi, pronađeno je, osim droge, 29.400 KM i 155 evra u različitim apoenima, preklopni nož, dva mobilna telefona i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Pronađene materije i predmeti su oduzeti i biće predmet vještačenja. Pretres je izvršen po naredbi Opštinskog suda u Tuzli i uz saglasnost dežurnog kantonalnog tužioca.

Osumnjičeni će uz izvještaj biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ