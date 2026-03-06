Hapšenje u Tuzli: Pronađeno oko dva kilograma droge i 30.000 KM

Tuzlak čiji su inicijali H.I. (28) uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno 18 pakovanja opojne droge ukupne težine oko dva kilograma i oko 30.000 KM, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Izvor: MUP TK

U preteresu ovog lica i stana koji koristi, pronađeno je, osim droge, 29.400 KM i 155 evra u različitim apoenima, preklopni nož, dva mobilna telefona i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Pronađene materije i predmeti su oduzeti i biće predmet vještačenja. Pretres je izvršen po naredbi Opštinskog suda u Tuzli i uz saglasnost dežurnog kantonalnog tužioca.

Osumnjičeni će uz izvještaj biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.