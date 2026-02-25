logo
Ukinut pritvor Tuzlaku optuženom za ubistvo Saše Vilušića

Ukinut pritvor Tuzlaku optuženom za ubistvo Saše Vilušića

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je pritvor Ahmedu Kastratiju

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je pritvor Ahmedu Kastratiju Izvor: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je pritvor Ahmedu Kastratiju, protiv koga se pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi krivični postupak zbog ubistva, i odlučio da odmah bude pušten na slobodu, saopšteno je danas iz Kantonalnog suda.

Kantonalni sud u Tuzli je saopštio da je rješenjem Vrhovnog suda FBiH uvažena žalba branioca i ukinuto rješenje Kantonalnog suda od 9. februara kojim je optuženom produžen pritvor za još dva mjeseca.

Po prijemu rješenja Vrhovnog suda FBiH, Kantonalni sud u Tuzli je danas nadležnom kazneno-popravnom zavodu izdao naredbu da Kastrati odmah bude pušten na slobodu.

Ahmed Kastrati optužen je za ubistvo Saše Vilušića u ugostiteljskom objektu u Tuzli 21. juna prošle godine.

Prema navodima Tužilaštva, Kastrati je Vilušiću nanio povrede od kojih je preminuo 10. jula.

