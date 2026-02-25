Ukinut pritvor Tuzlaku optuženom za ubistvo Saše Vilušića

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je pritvor Ahmedu Kastratiju
Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je pritvor Ahmedu Kastratiju, protiv koga se pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi krivični postupak zbog ubistva, i odlučio da odmah bude pušten na slobodu, saopšteno je danas iz Kantonalnog suda.
Kantonalni sud u Tuzli je saopštio da je rješenjem Vrhovnog suda FBiH uvažena žalba branioca i ukinuto rješenje Kantonalnog suda od 9. februara kojim je optuženom produžen pritvor za još dva mjeseca.
Po prijemu rješenja Vrhovnog suda FBiH, Kantonalni sud u Tuzli je danas nadležnom kazneno-popravnom zavodu izdao naredbu da Kastrati odmah bude pušten na slobodu.
Ahmed Kastrati optužen je za ubistvo Saše Vilušića u ugostiteljskom objektu u Tuzli 21. juna prošle godine.
Prema navodima Tužilaštva, Kastrati je Vilušiću nanio povrede od kojih je preminuo 10. jula.