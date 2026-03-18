Medicinski iskorak u BiH: UKC RS prvi izveo transplantaciju kože novom metodom

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske napravljen je značajan iskorak u oblasti plastično-rekonstruktivne hirurgije – po prvi put u Bosni i Hercegovini uspješno su izvedeni operativni zahvati transplantacije kože primjenom mikrograft ekspandera.

Izvor: UKC RS

Tim ljekara sa Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju realizovao je dvije složene operacije kod pacijenata sa teškim opekotinama.

Prvi pacijent zadobio je opekotine otvorenim plamenom koje su zahvatile oko 10 odsto ukupne tjelesne površine u predjelu trbuha, dok je drugi imao hemijsku opekotinu podlaktice. Oba zahvata protekla su uspješno, a postoperativni oporavak pacijenata odvija se bez komplikacija.

Kako su objasnili iz UKC-a, primjena mikrograft ekspandera predstavlja savremeni pristup u liječenju oštećenja kože jer omogućava da se mala površina zdrave kože proširi i iskoristi za pokrivanje znatno većih rana. Ova metoda smanjuje potrebu za velikim donorskim regijama, ubrzava zarastanje i daje bolje funkcionalne i estetske rezultate.

Izvor: UKC RS

"Tehnika se zasniva na principima MEEK metode, jedne od najefikasnijih savremenih procedura za tretman teških opekotina. Njena posebna vrijednost ogleda se u mogućnosti značajnog proširenja transplantata uz očuvanje vitalnosti tkiva, što je ključno kod pacijenata sa ograničenim donorskim površinama", saopšteno je.

Pored operativnih zahvata, u UKC-u Republike Srpske organizovana je i stručna radionica na kojoj je predstavljena upotreba savremene opreme, uključujući dermatome i mikrograft mesher. Ove tehnologije omogućavaju precizno uzimanje tankih slojeva kože i njihovo ravnomjerno proširenje, čime se poboljšava uspješnost transplantacije i skraćuje trajanje operacije.

