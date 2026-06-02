Podaci o tržištu rada: Broj nezaposlenih u aprilu manji za 4.457

Broj nezaposlenih na evidencijama u BiH na kraju aprila iznosio je 309.823, što predstavlja pad i na mjesečnom i na godišnjem nivou.

Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH na kraju aprila bila su 309.823 lica i u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 4.457 ili 1,42 odsto, te manji za 9.953 ili 3,07 odsto nego lani.

Nezaposlenost u Republici Srpskoj smanjena je za 185 lica ili 0,38 odsto, u Federaciji BiH za 4.180 lica ili 1,65 odsto, a u Brčko distriktu za 92 ili 0,80 odsto, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Na evidencijama u aprilu bilo je najviše kvalifikovanih radnika – 97.181 ili 31,37 odsto od ukupnog broja, slijede nekvalifikovani, njih 89.805 ili 28,99 odsto, te lica sa srednjom stručnom spremom 88.853 ili 28,68 odsto.

Posao je tražilo i 24.708 lica sa visokom stručnom spremom ili 7,97 odsto od ukupnog broja, 4.767 ili 1,54 odsto ih je sa višom stručnom spremom, 3.952 ili 1,28 odsto je sa nižom stručnom spremom, a 557 ili 0,18 odsto su visokokvalifikovani radnici.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih u aprilu novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 10.525.

U aprilu brisano je 15.020 lica sa evidencija službi zapošljavanja, od kojih je 8.715 zaposleno.

Istovremeno je za 8.234 osobe prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.046 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 849.837, što je više za 0,1 odsto u odnosu na prethodni mjesec.