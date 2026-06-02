Urušio se plafon na parkingu UKC-a RS: Oštećen automobil (FOTO)

Dio plafona na spoljašnjem parkingu u neposrednoj blizini sjevernog krila i Zavoda za dijalizu i transplantaciju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske počeo je da se urušava, a prilikom obrušavanja oštećen je i jedan automobil.

Izvor: BL portal

Kako se može vidjeti na fotografijama, sa betonskog plafona otpao je dio fasade i zaštitnog sloja, a komadi šuta završili su na parking prostoru između vozila, tik uz prolaz koji svakodnevno koriste pacijenti, zaposleni i posjetioci UKC-a.

Iz UKC Republike Srpske za BL portal potvrđeno je da je juče došlo do urušavanja dijela fasade, te da su nadležne službe odmah po prijavi izašle na teren i izvršile uviđaj.

“U narednom periodu biće provedene sve potrebne procedure radi utvrđivanja uzroka urušavanja, kao i procjene obima nastale materijalne štete. Takođe, biće angažovana stručna lica koja će izvršiti detaljan pregled mosta kako bi se utvrdilo njegovo stanje i eventualna potreba za dodatnim mjerama osiguranja lokacije”, navode iz UKC-a RS.

Dodaju da će nakon prikupljanja svih relevantnih činjenica nadležni organ preduzeti dalje korake u skladu sa zakonskim propisima, uključujući i rješavanje pitanja naknade štete vlasniku oštećenog vozila.

“Prioritet u ovom trenutku je bezbjednost građana i sprečavanje mogućnosti nastanka novih oštećenja ili ugrožavanja lica i imovine. O svim daljim aktivnostima javnost će biti blagovremeno informisana”, zaključuju u UKC RS.

Nakon incidenta, nadležni su odmah obezbijedili prostor i postavili zaštitnu traku kako bi spriječili prilazak građana ovom dijelu parkinga i dodatno ugrožavanje bezbjednosti.

