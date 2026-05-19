logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trudnici u osmom mjesecu trudnoće u UKC-u Srpske ugrađena totalna proteza kuka

Trudnici u osmom mjesecu trudnoće u UKC-u Srpske ugrađena totalna proteza kuka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Ljekari UKC Republike Srpske uspješno su trudnici u osmom mjesecu trudnoće ugradili totalnu protezu kuka nakon preloma butne kosti.

Rijetka operacija u UKC-u Srpske: Trudnici u osmom mjesecu ugrađena totalna proteza kuka Izvor: UKC RS

Ljekari Klinike za ortopediju i traumatologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpskeizveli su veoma rijetku operaciju u kojoj je trudnici u osmom mjesecu trudnoće ugrađena totalna proteza kuka.

Riječ je o pacijentkinji V.K. iz Istočnog Sarajeva, rođenoj 1988. godine, koja je zadobila prelom vrata butne kosti, nakon čega je helikopterom transportovana u UKC Republike Srpske dva dana poslije povrede.

Kako je saopšteno iz UKC-a Republike Srpske, nakon preoperativne obrade i pregleda anesteziologa i ginekologa, pristupilo se operativnom zahvatu tokom kojeg je ugrađena totalna proteza kuka kroz savremeni direktni prednji pristup.

Glavni operater bio je specijalista ortopedije i traumatologije dr Vladimir Anđić, dok je tokom operacije plod bio pod stalnim nadzorom ginekologa dr Slobodana Grahovca.

"Operativni i rani postoperativni tok protekli su uredno. Plod je u toku operacije bio pod nadzorom ginekologa i sve je proteklo u najboljem redu. Pacijentkinja je nakon operacije osposobljena za hod i premještena u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja", rekao je dr Anđić.

On je istakao da je riječ o izuzetno rijetkom slučaju čak i u svjetskoj medicinskoj literaturi i praksi.

Iz UKC-a su naveli da je ovaj slučaj pokazao značaj multidisciplinarnog pristupa u liječenju kompleksnih pacijenata, kao i prednosti savremenog prednjeg pristupa operaciji kuka koji omogućava manje bolova, manje oštećenje mišića i brži oporavak.

U timu stručnjaka koji je izveo operaciju bili su dr Vladimir Anđić, dr Nemanja Tomić, dr Miroslav Pajić, dr Aleksandar Šerbedžija, anesteziolog Suzana Šobot i ginekolog dr Slobodan Grahovac.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UKC RS ljekari operacija trudnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ