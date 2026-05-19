Trudnici u osmom mjesecu trudnoće u UKC-u Srpske ugrađena totalna proteza kuka

Ljekari UKC Republike Srpske uspješno su trudnici u osmom mjesecu trudnoće ugradili totalnu protezu kuka nakon preloma butne kosti.

Izvor: UKC RS

Ljekari Klinike za ortopediju i traumatologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpskeizveli su veoma rijetku operaciju u kojoj je trudnici u osmom mjesecu trudnoće ugrađena totalna proteza kuka.

Riječ je o pacijentkinji V.K. iz Istočnog Sarajeva, rođenoj 1988. godine, koja je zadobila prelom vrata butne kosti, nakon čega je helikopterom transportovana u UKC Republike Srpske dva dana poslije povrede.

Kako je saopšteno iz UKC-a Republike Srpske, nakon preoperativne obrade i pregleda anesteziologa i ginekologa, pristupilo se operativnom zahvatu tokom kojeg je ugrađena totalna proteza kuka kroz savremeni direktni prednji pristup.

Glavni operater bio je specijalista ortopedije i traumatologije dr Vladimir Anđić, dok je tokom operacije plod bio pod stalnim nadzorom ginekologa dr Slobodana Grahovca.

"Operativni i rani postoperativni tok protekli su uredno. Plod je u toku operacije bio pod nadzorom ginekologa i sve je proteklo u najboljem redu. Pacijentkinja je nakon operacije osposobljena za hod i premještena u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja", rekao je dr Anđić.

On je istakao da je riječ o izuzetno rijetkom slučaju čak i u svjetskoj medicinskoj literaturi i praksi.

Iz UKC-a su naveli da je ovaj slučaj pokazao značaj multidisciplinarnog pristupa u liječenju kompleksnih pacijenata, kao i prednosti savremenog prednjeg pristupa operaciji kuka koji omogućava manje bolova, manje oštećenje mišića i brži oporavak.

U timu stručnjaka koji je izveo operaciju bili su dr Vladimir Anđić, dr Nemanja Tomić, dr Miroslav Pajić, dr Aleksandar Šerbedžija, anesteziolog Suzana Šobot i ginekolog dr Slobodan Grahovac.