Operacija na ivici života: Tim UKC-a RS izveo jednu od najzahtjevnijih operacija u kardiohirurgiji

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske izvedena je jedna od najzahtjevnijih kardiohirurških operacija, kojom je spašen život pacijenta sa izuzetno visokim operativnim rizikom, u stručnim krugovima poznatim kao rizik od „smrti na stolu“.

Izvor: UKC RS

Tim ljekara Klinike za kardiohirurgiju uspješno je obavio kompleksnu rekonstrukciju najvećih arterijskih i venskih krvnih sudova sredogruđa.

"Operacija je trajala čak osam i po sati, a izvedena je u uslovima duboke hipotermije. Pacijent je tokom zahvata bio ohlađen na svega 18 stepeni Celzijusa kako bi se zaštitio mozak u periodu bez adekvatne cirkulacije", saopšteno je iz UKC-a Srpske.

Ovaj izuzetno zahtjevan medicinski poduhvat realizovan je zahvaljujući visokoj stručnosti i koordinaciji kompletnog tima. Operaciju su predvodili kardiohirurzi dr Petar Milačić i dr Novica Kalinić, uz podršku kardioanesteziologa dr Siniše Mirkovića, doktora medicine dr Ivane Topić, instrumentarke Valentine Palačković, anestetičara Vladimira Žilića i perfuzera Njegoša Marinkovića.

Iz UKC-a ističu da su ovakve procedure rijetkost čak i u svjetskim okvirima, te da ovaj uspjeh predstavlja značajnu potvrdu stručnog kapaciteta i opremljenosti ove zdravstvene ustanove.

Osim što je riječ o velikom profesionalnom dostignuću, najvažniji ishod ove složene operacije jeste spašen ljudski život.

(Mondo)