logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Presuda suda u Banjaluci: RTRS mora BHRT-u platiti 2,5 miliona KM za RTV takse

Presuda suda u Banjaluci: RTRS mora BHRT-u platiti 2,5 miliona KM za RTV takse

Autor Dušan Volaš
0

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.

RTRS mora BHRT-u platiti 2,5 miliona KM za RTV takse Izvor: Mondo/Slaven Petković

Viši privredni sud u Bnajaluci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banjaluci.

Prema presudi RTRS je dužna BHRT-u uplatiti sredstva u iznosu od 2,5 miliona KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine. Radi se o dugu za rtv taksu u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2023. godine, piše Klix.

BHRT je dobio još jednu prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda Banjaluci protiv RTRS-a zbog duga za RTV taksu.

RTRS je dužna po ovoj presudi BHRT-u platiti iznos od 2,98 miliona KM na ime duga za RTV taksu u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2019. godine sa zakonskim kamatama od dana donošenja presude 1. juna 2026. godine.

Na ovu tužbu postoji mogućnost žalbe Višem privrednom sudu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RTRS BHRT

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ