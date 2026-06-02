Presuda suda u Banjaluci: RTRS mora BHRT-u platiti 2,5 miliona KM za RTV takse

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.

Viši privredni sud u Bnajaluci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banjaluci.

Prema presudi RTRS je dužna BHRT-u uplatiti sredstva u iznosu od 2,5 miliona KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine. Radi se o dugu za rtv taksu u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2023. godine, piše Klix.

BHRT je dobio još jednu prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda Banjaluci protiv RTRS-a zbog duga za RTV taksu.

RTRS je dužna po ovoj presudi BHRT-u platiti iznos od 2,98 miliona KM na ime duga za RTV taksu u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2019. godine sa zakonskim kamatama od dana donošenja presude 1. juna 2026. godine.

Na ovu tužbu postoji mogućnost žalbe Višem privrednom sudu.