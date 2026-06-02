logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trgovina ljudima u Češkoj: Primoravali djevojke na snimanje eksplicitnog sadržaja za OnlyFans

Trgovina ljudima u Češkoj: Primoravali djevojke na snimanje eksplicitnog sadržaja za OnlyFans

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Češka policija optužila je četiri osobe i jedno pravno lice za trgovinu ljudima. Oni su prepunom manipulacija i prijetnji primoravali mlade žene na snimanje za OnlyFans.

onlyfans Izvor: Shutterstock

Češka policija saopštila je da je optužila četiri osobe i jedno neimenovano pravno lice za primoravanje mladih žena da snimaju erotski sadržaj za naloge na veb-sajtu "Onli fens" i društvenim mrežama.

Slučaj trgovine ljudima fokusira se na grupu koja je regrutovala desetine žena starijih od 18 godina i, prema navodima policije, iskoristila njihovu marginalizovanost ili nezrelost i neznanje da dobije sadržaj bez kontrole nad njegovom upotrebom.

"Onli fens" je sajt samo za odrasle, na kojem ljudi mogu da prodaju pristup fotografijama i video-zapisima, uključujući seksualno eksplicitan sadržaj.

Policija je saopštila da su optuženi prvo zadobili povjerenje žena, a potom ih namamili da naprave erotski sadržaj i potpišu ugovore da ih zastupaju na društvenim mrežama.

"Žrtve obično nisu imale pristup profilima kreiranim sa njihovim ličnim podacima", navodi policija i dodaje da su optuženi "koristili psihološki pritisak, prijetnje novčanim kaznama ili odbijanjem plaćanja" da bi dobili eksplicitan sadržaj.

Slučaj uključuje prihod od najmanje 3,6 miliona kruna (172.794 dolara), stoji u saopštenju.

"Onli fens" je pokrenut 2016. godine, a danas ima stotine miliona korisnika. Njegovi najuspješniji korisnici zarađuju milione dolara godišnje.

Platforma je ograničena ili zabranjena u pojedinim zemljama, uključujući Tursku, i bila je predmet brojnih tužbi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

onlyfans Češka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ